2. generacja procesorów Ryzen Threadripper

24-rdzeniowy / 48-wątkowy Ryzen Threadripper 2970WX i 12-rdzeniowy / 24-wątkowy Ryzen Threadripper 2920X oferują niebywałą wydajność wielowątkową, która jest wyższa nawet o 39% i 55% w porównaniu do odpowiedników Core i9-7960X i Core i7-7820X. Ryzen Threadripper 2920X oferuje ponadto wystarczającą moc do grania w 4K i jednoczesnego enkodowania video w jakości 4K30 40000 Kbps.

Oba procesory zapewniają nawet o 32% wyższą wydajność w raytracingu i nawet o 60% szybsze szyfrowanie w porównaniu do odpowiednio Core i9-7960X i Core i7-7820X.



Zaprojektowana w szczególności dla procesorów Ryzen Threadripper serii WX, nowa funkcja o nazwie „Dynamic Local Mode" optymalizuje działanie aplikacji poprzez zapewnienie najbardziej obciążonym wątkom preferencyjnego dostępu do pamięci lokalnej.

Tryb ten jest automatycznie skonfigurowany w systemach z procesorami Ryzen Threadripper 2990WX i 2970WX działających pod kontrolą aplikacji AMD Ryzen Master .

Dynamic Local Mode bez potrzeby udziału użytkownika:

• mierzy czasy pracy aktywnych wątków,

• nadaje odpowiednią rangę wątkom od najbardziej do najmniej obciążonych,

• automatycznie przenosi najbardziej obciążone wątki do rdzeni z dostępem do pamięci lokalnej,

• przyspiesza mniej obciążone wątki i działanie aplikacji wrażliwych na opóźnienia bez wpływu na zadania wymagające rozległej wielowątkowości.

Przy włączonym trybie Dynamic Local Mode wydajność procesorów Ryzen Threadripper serii WX może być wyższa nawet o 15% w wybranych aplikacjach takich, jak SPECwpc i gry PUBG, Far Cry 5 czy Alien: Isolation. Firma AMD ponadto planuje sprawić, że ta funkcja będzie automatycznie działała u jak największej grupy użytkowników wprowadzając automatycznie działający Dynamic Local Mode jako domyślny profil nadchodzących aktualizacji sterowników do chipsetu.

Wszystkie 2 generacji procesory Ryzen Threadripper są zgodne z pełnym ekosystemem produktów w ramach istniejącej platformy X399, czyli wystarczy łatwa aktualizacja BIOS, aby można je było używać na dostępnych od dłuższego czasu płytach głównych od takich producentów jak ASRock, ASUS, Gigabyte czy MSI.

W okresie przedświątecznym producenci tych płyt głównych będą oferować pakiety o wartości od 199 USD, gdy ich produkt będzie kupowany w parze z procesorem Ryzen Threadripper.

Oba modele, czyli zarówno 24-rdzeniowy, 48-wątkowy Ryzen Threadripper 2970WX i 12-rdzeniowy, 24-wątkowy 2920X są dostępne od dziś w ofertach globalnych sprzedawców. Ekscytujące gotowe systemy komputerowe są dostępne u niektórych globalnych partnerów.

Komputery Alienware Area-51 Threadripper Edition będą od teraz wyposażone w 2 generację procesorów Ryzen Threadripper, w tym 16-rdzeniowy model 2950X i 12-rdzeniowy 2920X. Ponadto wprowadzony zostanie także system Area-51 R7 z 8-rdzeniowym procesorem Ryzen Threadripper 1900X.

Specyfikacja i dostępność 2 generacji procesorów AMD Ryzen Threadripper: