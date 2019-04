2 miliardy złotych na gry

Co ciekawe, największy udział w tej kwocie miały gry mobilne na smartfony. Z łącznej kwoty 541,5 mln dolarów, które zostały wydane przez Polaków, odpowiadały one za rachunki na wysokość 157,8 mln dolarów. Na drugim miejscu uplasowały się gry pecetowe w tradycyjnej i cyfrowej dystrybucji, za które zapłacono 152,6 mln dolarów. Podium zamykają gry konsolowe o wartości 151,7 mln dolarów. Daleko za podium znalazły się gry mobilne na tablety i przeglądarkowe gry PC, które wygenerowały odpowiednio 58,4 i 21,1 mln dolarów wpływów.

Sumaryczna kwota wydatków jest wyższa od zeszłorocznej aż o 7,5 pro.. Najbardziej urosły wpływy z gier mobilnych na smartfony - aż o 12,49 proc. Widać też, że Polacy polubili konsole, gdyż w tym segmencie wydatki rodaków wzrosły o 8,12 proc., co jest niemal dwukrotnie wyższym przyrostem niż w przypadku gier na PC. W odwrocie są za to gry przeglądarkowe - w 2018 roku skłoniły one do wydania kwoty o 7,8 proc. niższej niż w poprzednich dwunastu miesiącach.

Łączna kwota 541,5 mln dolarów wydanych nad Wisłą sprawiła, że jesteśmy drugim rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej po Rosji, gdzie z portfeli graczy wypłynęło 1,657 mld dolarów - czyli trzykrotnie więcej niż w Polsce. Na tle całej Europy jesteśmy z kolei na ósmej pozycji i do pozycji lidera, czyli Niemiec, brakuje nam dużo: pobratymcy Goethego w zeszłym roku wydali na gry aż 4,989 mld dolarów.

Przy okazji prezentacji powyższych danych Wargaming przywołał statystyki ze swojego podwórka: do końca marca 2019 w Polsce utworzono ponad 7 141 641 milionów kont dla wszystkich tytułów tej firmy. Okazuje się więc, że z jedną lub więcej gier produkowanych lub wydawanych przez Wargaming miało styczność aż ponad 18 proc. Polaków.

zdjęcie pochodzi ze źródła: 123RF