20 lat razem!

Do udziału w konkursie fotograficznym z okazji naszych dwudziestych urodzin zaproszeni byli wszyscy czytelnicy PC Formatu. Dzięki temu mieliśmy okazję Was zobaczyć, a czasami poznać także całe Wasze rodziny. Okazało się, że wśród Was są wierni czytelnicy, którzy kolekcjonują numery PC Formatu od lat.

Dzięki nadesłanym zdjęciom przekonaliśmy się, że wiele z Was czyta nas w pracy, często związanej z komputerami i nowymi technologiami. Inni natomiast zabierają nas w podróż, np. nad wodę lub w góry. Nie zabrakło też zdjęć, na których można było zobaczyć, jak świętujecie naszą dwudziestkę. Za wszystkie nadesłane fotografie dziękujemy, a autorom najciekawszych gratulujemy! I życzymy sobie oraz Wam kolejnych rocznic i okazji do świętowania.

Alfabetyczna lista laureatów

Paweł Bełkowski (powerbank TP-Link TL-PB) Mirosław Bonowski (książka wydawnictwa Znak „Cyberpunk 1982-2020") Łukasz Butowski (klawiatura Razer Cynosa v2) Jerzy Derewecki (książka wydawnictwa Krytyka polityczna „Dyktatura danych") Szymon Fabiszczak (monitor LG 27QN880) Rafał Fulneczek (klawiatura Cooler Master MS110) Wiesław Jaszcz (wideorejestrator Navitel MR150 NV) Piotr Kierblewski (mysz Genesis Krypton 510) Aleksandra Kolasa (selfistick Natec Alvito) Wojciech Konieczny (mysz Fury Battler) Andrzej Kopeć (kamerka TP-Link Tapo C200) Maciej Kunysz (książka wydawnictwa Znak „Keanu Reeves. W roli głównej") Sara Kwiatkowska (słuchawki Razer Kraken X) Arkadiusz Kwiatkowski (router TP-Link Archer Archer AX10) Łukasz Lech (podkładka SteelSeries Qck+) Arkadiusz Majcher (książka wydawnictwa Krytyka polityczna „Dyktatura danych") Mariusz Matuszyński (książka wydawnictwa Krytyka polityczna „Dyktatura danych") Mirosław Mrzygłód (słuchawki Genesis Argon 600) Marek Obuchowski (słuchawki SteelSeries Arctis 7) Krzysztof Pieszak (głośniki Genesis Helium 100) Czesław Siudak (nawigacja Navitel MS600) Wojciech Sobierajski (książka wydawnictwa Znak „Keanu Reeves. W roli głównej") Grzegorz Szczucki (klawiatura Genesis Lith 400 RGB) Bogdan Szolc (powerbank TP-Link TL-PB) Krzysztof Ścipień (mysz Cooler Master CM 310) Krzysztof Świerz (mysz Natec Euphonie) Patryk Tarnowski (podkładka Cooler Master MP750 RGB) Cezary Węgrzynowski (słuchawki Audictus Conqueror ANC) Maciej Wolak (mysz SteelSeries Rival 600) Łukasz Zając (powerbank TP-Link TL-PB)





Zwyciężczyniom i zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Nagrody dostarczymy po Nowym Roku.

Wybrane przez redakcję zdjęcia opublikujemy w numerze PC Formatu 2/2021, który ukaże się w sprzedaży już 1 lutego.

Osobom, które nie nadesłały swoich danych teleadresowych i numerów telefonów przypominamy o wysłaniu stosownego e-maila na adres redakcja@pcformat.pl.