200 filmów razem z CHILI

W serwisie CHILI można zarówno wypożyczać, jak i kupować filmy od największych światowych i polskich dystrybutorów - w tym także filmy, których nie ma w innych polskich serwisach. W katalogu znajduje się obecnie ponad 2150 pozycji filmowych oraz ponad 200 odcinków seriali. Niemal codziennie dodawane są nowe pozycje. Najnowsze filmy pojawiają się w katalogu 3-4 miesiące po premierze kinowej, często jeszcze zanim można je kupić na DVD i Blu-ray. Aktualną zawartość katalogu można sprawdzić pod adresem:

https://pl.chili.tv/cinema/movies-catalog

NOWOŚCI STYCZEŃ 2017:

Bociany

Anthropoid

Destrukcja

Sekretne życie zwierzaków domowych

Osobliwy dom Pani Peregrine (w CHILI jeszcze przed premierą na DVD i Blu-ray)

Jack Reacher: Nigdy nie wracaj

NOWOŚCI LUTY 2017:

Bridget Jones 3

Księgowy (w CHILI jeszcze przed premierą na DVD i Bluray)

Inferno

Trolle

Doktor Strange (w CHILI jeszcze przed premierą na DVD i Blu-ray)

NOWOŚCI MARZEC 2017:

Sprzymierzeni

Ouija: Narodziny zła

Sully - 13.03.2017

Fantastyczne zwierzęta i gdzie je znaleźć -14.03.2017

Nowy początek - 15.03.2017

Najdłuższy marsz Billy'ego Lynna - 15.03.2017

Nocne zwierzęta - 20.03.2017

Ukryte piękno - 27.03.2017

NAJWIĘKSZE HITY FILMOWE:

Dodatkowo w serwisie zobaczysz także największe hity filmowe, zdobywców wielu nagród, m.in.„Zwierzogrod" i „Gdzie jest Dory" Disneya, „Zjawę", uwielbiane przez najmłodszych „Angry Birds" i „Sekretne życie zwierzaków domowych", hity kasowe z serii „Szybcy i wściekli", a także wiele polskich przebojów: „Listy do M. 2", „Corki dancingu" czy „Planeta singli".

WARUNKI I MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE:

Z serwisu CHILI może naraz korzystać do pięciu osób zalogowanych na tym samym koncie. Serwis dostępny jest na wszystkich urządzeniach podłączonych do internetu - od Smart TV, poprzez pecety i Maki, po tablety i smartfony, a także za pośrednictwem Chromecast i Smartkey. Filmy oglądać można także na konsolach Xbox 360 oraz Xbox One. Aplikacja CHILI jest dostępna na Androida, Apple iOS i Windowsa (mobilnego i desktopowego).

Szczegóły dotyczące sposobu otrzymania kodu i jego wykorzystania opisane są w PC formacie 4/2017 na stronie 18. Kod ważny jest do 10 kwietnia. Ilość kodów jest ograniczona.