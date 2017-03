200 nagród na dwusetny numer

Kliknij na obrazku, aby powiększyć go i zobaczyć wszystkie nagrody

Wszystkie pokazane wyżej nagrody będą do wygrania w konkursach (jedna w każdym konkursie), które będziemy ogłaszać na fanpage PC Formatu na facebooku - znajdziecie go pod tym adresem

Konkursy zaczną się pojawiać 9 marca. Codziennie lub co drugi dzień (oprócz weekendów) będzie pojawiał się kolejny konkurs, warto wiec często wpadać na nasz fanpage.

Pytania będą dotyczyły PC Formatu, warto wiec pod ręką mieć numer 4/2017, w którym na płycie znajduje się kompletne archiwum wydań będące pomocą w szukaniu odpowiedzi.

Nagrodę otrzymuje pierwsze kilka osób (w zależności od ilości nagród), które prawidłowo odpowie na pytanie i spełni dwa dodatkowe warunki:

1. Odpowiedź nie może być skopiowana od poprzednika, musi się różnić przynajmniej budową zdania. Ma to na celu wyeliminowanie tych, których jedynym wysiłkiem jest skopiowanie odpowiedzi poprzedników, bez zastanowienia się czy jest ona poprawna czy nie.

2. Osoby wytypowane na zwycięzców konkursu muszą na prośbę redakcji podać swój login do systemu kody.pcformat.pl (adres e-mail) w którym będzie wpisany na koncie użytkownika kod z płyty dołączonej do numeru 4/2017. Ma to na celu ograniczenie uczestników konkursu wyłącznie do Czytelników,czyli osób które kupiły numer 4/2017.

Ewentualne dodatkowe warunki będę pojawiały się w zależności od potrzeb przy każdym pytaniu.