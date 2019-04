22-calowy dotykowy monitor od Philips

Łatwa obsługa

Philips 222B9T dysponuje matrycą TN w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px). Dotykowy wyświetlacz cechuje się 10-punktową, pojemnościową technologią dotykową, co oznacza, że ekran reaguje na dotyk aż dziesięciu palców jednocześnie. Umożliwia to szeroką i intuicyjną obsługę za pomocą dłoni oraz dołączonego do monitora rysika. Tego typu rozwiązanie sprawdzi się również w domowych warunkach, np. do pracy lub jako plansza do interaktywnych gier dla całej rodziny. Model 222B9T może się również pochwalić odpornością na zachlapania i pył w standardzie IP54.

Ergonomiczna konstrukcja

Najnowsza propozycja od Philips została zaprojektowana z myślą o komforcie użytkownika. Matowa matryca spisuje się dobrze w każdych warunkach, a specjalna stopka w kształcie litery „Z" daje szerokie możliwości konfiguracji położenia ekranu. Za optymalną dla oczu jakość obrazu odpowiedzialne są tryby takie jak LowBlue - redukujący emisję potencjalnie szkodliwego światła niebieskiego oraz Flicker-Free - ograniczający męczące oczy migotanie.

Philips 222B9T posiada pakiet podstawowych złączy takich jak VGA, DVI-D, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, USB 3.1 oraz dwa 2-watowe wbudowane głośniki.

Dostępność i cena

Philips 222B9T zadebiutuje na rynku w kwietniu 2019 roku w sugerowanej cenie detalicznej wynoszącej 1159 zł.