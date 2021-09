25 lat Tomb Raidera

25 października 1996 roku miał miejsce debiut Tomb Raidera – jednej z najpopularniejszych przygodowych gier akcji.

Do jej sukcesu niewątpliwie przyczyniła się postać Lary Croft, w którą wcielali się gracze. Seksowna (wręcz przesadnie) archeolog, żeńskie wcielenie Indiany Jonesa, posługująca się sprawnie rewolwerami i z cyrkową wręcz zręcznością pokonująca rozmaite przeszkody, podbiła serca graczy. Na dodatek całość miała efektowną jak na owe czasy oprawę 3D. Wszystko to przełożyło się to na sukces artystyczny oraz komercyjny, owocując sporą liczbą kontynuacji i prequeli.

Popularność Lary Croft (nawiasem mówiąc, jednej z pierwszych kobiet wśród głównych bohaterek w grach akcji) wykroczyła daleko poza branżę gamingową. Lara stała się powszechnie rozpoznawaną ikoną popkultury. Nakręcono kilka filmów będących adaptacjami jej przygód, wydawano komiksy z panią archeolog, jj postać wykorzystywano w reklamach... Lara trafiła nawet na rozkładówkę „Playboya" (jako pierwsza w historii wirtualna postać; tam także pojawiło się kilka modelek wcielających się nią w akcjach promocyjnych).

fot. Wikipedia