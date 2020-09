27 tys. wpisów w Wikipedii z błędami

Nie każdy redaktor jest ekspertem

Język szkocki, obok gaelickiego, jest jednym z rdzennych języków Szkocji. Wikipedia to jeden z największych, bezpłatnych zbiorów tekstów w tym języku. Niestety, autorem 49 proc. tych wpisów jest nastolatek z Północnej Karoliny w USA, który w ogóle nie zna tego języka.

Tylko do 2018 r. chłopak napisał prawie 30 tys. wpisów i dokonał ok. 200 tys. zmian. Zaczął pisać w wieku 12 lat. Większość haseł jego autorstwa zawiera tylko niektóre szkockie słowa, często są one z błędami ortograficznymi. Same zdania są również napisane z błędami gramatycznymi. Prawdopodobnie do ich tworzenia nastolatek użył internetowego tłumacza.

Skasować czy edytować?

Kreatywna twórczość tego użytkownika trwała kilka lat. Prawdopodobnie nikt jej nie powstrzymał, ponieważ szkocka Wikipedia nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem. Teraz twórcy witryny zastanawiają się, co zrobić z tymi wpisami. Zawierają one tyle błędów, że ich pozostawienie w takim kształcie jest niedopuszczalne. Są jednak też zwolennicy zachowania tych artykułów, ponieważ są one edytowalne. Osoby znające język szkocki mogłyby je poprawić. Wpisy mogą być w przyszłości świetnym narzędziem do nauki tego języka online.

fot. Geralt - Pixabay