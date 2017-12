3 grudnia SMS kończy 25 lat!

Pierwszy w historii ludzkości SMS "powędrował" przez brytyjską sieć Vodafone 3 grudnia 1992 roku. Neil Papworth - jeden z pracowników telekomunikacyjnego giganta - przesłał w nim bożonarodzeniowe "Merry Christmas" swoim kolegom. Był to jednak wyjątek, ponieważ operatorzy korzystali z nich w celu powiadamiania swoich klientów o zmianach w cenniku czy awariach. Co ciekawe - nie istniała wtedy technologia pozwalająca na przesyłanie SMS-ów do innych sieci.

Finlandia forpocztą

Rynkiem, na którym zadebiutowały komercyjnie sprzedawane usługi SMS, była Finlandia. Wszystko zaczęło się w 1993 roku. Ponad 20 lat temu użytkownicy spotkali się z poważnymi ograniczeniami sprzętowymi - większość telefonów nie była przystosowana do redagowania wiadomości tekstowych. Wyjątek stanowiły urządzenia doskonale wszystkim znanej Nokii.

W 1995 roku na jednego użytkownika przypadało miesięcznie tylko 0,4 wiadomości. Powodem był niedoskonały wówczas system naliczania opłat za wysyłane treści. Z biegiem czasu problem został wyeliminowany, a nowa forma komunikacji stawała się coraz bardziej popularna. W 2000 roku na jednego użytkownika komórki przypadało miesięcznie już 35 wiadomości. Dziesięć lat później na całym świecie wysłano ponad 6,1 bilionów SMS-ów, co daje 192 tysiące wiadomości na sekundę. Te ostatnie liczby najlepiej oddają skalę popularności tej formy komunikacji. SMS-y z biegiem lat ewoluowały. Za ich pośrednictwem można przesyłać nie tylko tekst, ale również dźwięk (EMS) i obraz (MMS). Rozmiar klasycznej wiadomości tekstowej jest ograniczony liczbą znaków: 160 znaków 7-bitowych lub 140 znaków 8-bitowych.

SMS wciąż cieszy się popularnością

Łącznie w 2016 roku Polacy wysłali ponad 50 mld wiadomości, czyli prawie 1000 na osobę, jak wynika z badania UKE "Poczta i telekomunikacja - wyniki działalności w 2016 r". To nadal chętnie wybierany kanał komunikacji, gdy trzeba komuś szybko przesłać pilną wiadomość albo złożyć życzenia. Zgodnie z badaniami Instytutu Badań Opinii RMF z 2016 roku, 71 proc. Polaków złożyło świąteczne życzenia SMS-em, MMS-em lub przez telefon.

Jak pokazuje raport "Data never sleeps 5.0", co minutę na świece wysyłanych jest 15 milionów SMS-ów. I chociaż komunikatory internetowe stopniowo je wypierają, to prawdziwy renesans komunikacji mobilnej widać w marketingu. Nie dziwi to jednak kiedy spojrzy się na statystyki. Wskaźnik Open Rate wynosi w przypadku SMS-ów aż 97 proc., co stawia je w czołówce narzędzi komunikacyjnych - twierdzą eksperci z firmy SMSAPI.

Jaka jest przyszłość SMS-ów?

W odróżnieniu od wiadomości e-mail, które powoli stają się formalnym sposobem komunikacji, SMS-y traktujemy bardziej osobiście. Według badań przeprowadzonych przez Right Mobile Phone - 80 proc. osób odczuwa smutek, gdy nie dostanie odpowiedzi na wysłaną przez siebie wiadomość, a nieotrzymanie jakiegokolwiek SMS-a w ciągu całego dnia wywołuje poczucie osamotnienia wśród aż 41 proc. użytkowników komórek.

Przez 25 lat wiadomość tekstowa umożliwiała skuteczną komunikacją i wciąż jest bardzo popularna. Jednak już wkrótce SMS może zmienić się nie do poznania - GSMA, organizacja zrzeszająca operatorów z całego świata, zapowiada wdrożenie formatu RCS, który odświeży SMS i da mu funkcje zarezerwowane do tej pory dla komunikatorów internetowych.

Kilka ciekawostek o SMS-ach

- Filipińczycy są najbardziej aktywnymi użytkownikami SMS-ów na świecie. Przeciętny obywatel Filipin wysyła tygodniowo 189 wiadomości, podczas gdy obywatel Wielkiej Brytanii około 50,

- Pierwsze głosowanie za pomocą SMS miało miejsce na festiwalu Eurowizji w 2002 roku w Talinnie,

- W 2008 roku brytyjski lekarz David Nott przeprowadzi skomplikowaną operację amputacji ramienia, którą wykonał bazując na instrukcjach od swojego kolegi chirurga, wysyłanych w wiadomościach SMS. Rzecz działa się w Demokratycznej Rebublice Konga, gdzie kontakt telefoniczny był utrudniony. Operacja przebiegła pomyślnie,

- Statystycznie mężczyźni wysyłają więcej wiadomości SMS od kobiet, ale ich treść jest z reguły krótsza i bardziej konkretna,

- Jak zbadali specjaliści z Mobilesquared, 90 proc. wiadomości SMS jest odczytywana w ciągu 3 minut od dostarczenia.

Zdjęcie główne pochodzi ze źródła: ©123RF/PICSEL