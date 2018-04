30 milionów graczy Rainbow Six Siege

Wydane w roku 2015 Tom Clancy`s Rainbow Six Siege stało się jedną z najbardziej popularnych strzelanek dla wielu graczy w historii. Podczas 3. roku gra jest wciąż regularnie rozszerzana o nową zawartość - między innymi Operation Chimera, Outbreak i szereg dodatkowych aktualizacji. W tym roku padł też rekord 321 tysięcy jednoczesnych widzów, którzy oglądali 2018 Six Invitational, największe jak dotąd mistrzostwa e-sportowe Rainbow Six Siege, które w sumie, na wszystkich kanałach, oglądane były przez 6,2 miliona godzin.

„W imieniu całego zespołu, chcieliśmy podziękować wszystkim członkom naszej zróżnicowanej, globalnej społeczności, za ich wkład w rozwój gry. Nasi gracze są dla nas najcenniejszym dobrem" -stwierdził Alexandre Remy, dyrektor marki Rainbow Six Siege

3. rok to także znaczące zmiany w Tom Clancy`s Rainbow Six Pro League, która teraz składa się z dwóch sezonów po sześć miesięcy, rozgrywanych od czerwca do listopada (sezon 8) i od grudnia do maja (sezon 9). Na zakończenie każdego sezonu rozegrane zostaną finały, w których weźmie udział osiem najlepszych drużyn sezonu - po dwie na region: Azja-Pacyfik, Europa, Ameryka Południowa i Ameryka Północna. Uczestnicy będą rywalizować o nagrody z łącznej puli. W każdym roku organizowane też będą dwa turnieje Majors, w trakcie których można będzie liczyć na najbardziej ekscytującą akcję spod znaku Tom Clancy`s Rainbow Six Siege. Oprócz lutowych Six Invitational, w sierpniu rozegrany zostanie turniej Six Major. Pierwsza edycja, Six Major Paris odbędzie się w Paryżu, w sierpniu 2018 r.