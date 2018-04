5 porad, jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w internecie

Badanie porusza również temat miejsca, w którym podopieczni korzystają z internetu. Spośród przebadanych krajów europejskich to w Polsce dzieci najczęściej korzystają z internetu w swoim pokoju - podobnie sytuacja wygląda w Szwecji, ale już znacznie niższy odsetek dotyczył kolejnych krajów, takich jak Wielka Brytania, Niemcy czy Włochy.

Z badania Bezpieczny smartfon dla dziecka przeprowadzonego przez firmy F-Secure oraz Polkomtel wynika, że Polscy rodzice chcą dbać o bezpieczeństwo dzieci w internecie. Jednocześnie tylko 22% rodziców przyznaje, że korzysta z gotowych rozwiązań, a 69% stara się zapewniać bezpieczeństwo patrząc dziecku przez ramię lub kontrolując czas.

Poniżej znalazło się pięć praktycznych porad, które ułatwią rodzicom ochronę najmłodszych w sieci:

1. Grunt to rozmowa.

Przede wszystkim warto poświęcić czas i porozmawiać z dziećmi na temat bezpiecznego korzystania z internetu. Dzięki temu będą one wiedziały, że zawsze mogą zwrócić się do opiekunów z napotkanym w sieci problemem. Pomoże to podopiecznym zrozumieć kwestię potencjalnych niebezpieczeństw, ale także zwiększy poziom zaufania w rodzinie.

2. Wspólne odkrywanie internetu.

Najczęstsze zagrożenia, na które najmłodsi mogą natknąć się w sieci to między innymi przemoc, pornografia, hazard, ujawnianie informacji prywatnych, próby wyłudzeń pieniędzy, a także niebezpieczeństwa spowodowane przez działania cyberprzestępców. Dla dzieci, zwłaszcza najmłodszych, rodzice stanowią autorytet - to, jak postępują, ma na nie duży wpływ. Dlatego warto razem rozpocząć przygodę z siecią. Wspólne odkrywanie treści internetowych, pokazywanie właściwych zachowań, jak również potencjalnych zagrożeń przyczyni się do wzrostu świadomości dziecka na temat tego, jak postępować online. Po raz kolejny poświęcony czas sprawi, że w przyszłości najmłodsi będą bardziej nieufni w stosunku do podejrzanych stron czy nie odpiszą na wiadomości od nieznajomych osób.

3. Ustalenie limitów.

Dzieci w Polsce spędzają ze smartfonem średnio 2,5 godziny dziennie. Dobrą praktyką jest ustalenie wspólnie z młodym internautą, jak długo i w jakich godzinach może korzystać z urządzenia. Dzięki temu dziecko będzie miało zapewniony odpowiedni balans między nauką a rozrywką, zrozumie jak wyznaczać priorytety i będzie miało świadomość, że rodzic troszczy się o to, jak spędza ono swój czas. Nie należy przy tym nakładać na dziecko nadmiernych restrykcji, ale pomóc mu we właściwym dokonywaniu wyborów i zrównoważeniu czasu spędzanego w sieci.

4. W trosce o prywatność.

Według badania Bezpieczny smartfon dla dziecka głównym zajęciem najmłodszych w mediach społecznościowych jest oglądanie filmów w serwisie YouTube. Co ciekawe, aż 25% internautów przed 9 rokiem życia ma własne konta na Facebooku - pomimo tego, że minimalny wiek pozwalający na korzystanie z portalu to 13 lat. Jeżeli dzieci są już obecne w serwisach społecznościowych, kwestia ochrony prywatności nie powinna być im obca. Warto pomóc w stworzeniu prywatnego profilu, tak aby wiek, adres czy numer kontaktowy nie były ogólnodostępne dla wszystkich użytkowników sieci.

5. Aplikacje ochronne.

Równie ważne jak rozmowa, uświadamianie dziecka czy wskazanie limitów jest stosowanie narzędzi, które będą pomagały rodzicom realizować zamierzone cele. Dlatego jeszcze przed wręczeniem nowego urządzenia warto zainstalować na nim oprogramowanie zabezpieczające, które ochroni przed cyberzagrożeniami oraz zablokuje nieodpowiednie treści.