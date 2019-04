5 powodów przez które dysk SSD nie działa tak jak chcemy

Zapełnienie danymi

To jeden z najczęściej pojawiających się powodów, przez który wydajność nośnika SSD znacznie spada. Szacuje się, że do takiej sytuacji dochodzi w momencie, gdy dysk zostanie zapełniony w około 75 proc., choć jest to uzależnione od każdego konkretnego modelu i nie dotyczy wszystkich. Trudno także wskazać jak bardzo zapełnienie dysku wpływa na jakiego wydajność, bo uzależnione jest to m.in. od kości pamięci oraz kontrolera wykorzystanego do produkcji komponentu.

Starsza płyta główna

Wybór nośnika SSD powinniśmy uzależnić od interfejsów wspieranych przez płytę główną zamontowaną w komputerze. Niewykluczone na przykład, że w starszym sprzęcie dysponujemy złączem PCI Express w wersji 2.0, podczas gdy najnowsze modele wymagają wersji PCIe 3.0. W takim wypadku nośnik będzie współpracował z płytą główną, ale jego wydajność nie będzie dorównywać deklarowanej przez producenta. Podobnie jest z dyskami SATA SSD. Gdy dysk SATA3 będzie podłączony do interfejsu SATA1 lub SATA2, wydajność będzie niższa od deklarowanej.

Ułożenie komórek pamięci

Przez lata ograniczeniem dla możliwości dysków SSD było ułożenie komórek w jednej płaszczyźnie. Przełomowe okazało się przejście na warstwowe układanie komórek (3D NAND), co umożliwiło zwiększenie pojemności i prędkości dostępu do danych - przy zachowaniu tego samego rozmiaru kości. Warto zwrócić uwagę na ten element szczególnie wtedy, gdy kupujemy nośnik oparty o kości pamięci TLC. 3D TLC zapewniają stabilną wydajność i trwałość nośnika, podczas gdy dysk z 2D TLC może okazać się wielkim rozczarowaniem.

Nieaktualny firmware

Niektórzy producenci dysków SSD dbają o komfort użytkowania nośników, oferując dodatkowe oprogramowanie lub aktualizując firmware w celu zwiększenia wydajności komponentu, czy poprawy dostrzeżonych błędów. Jednym z nich jest Plextor, który ułatwia aktualizację firmware, udostępniając dedykowany do tego program PlexTool. Dzięki niemu bez przeszkód, krok po kroku, przejdziemy przez cały proces.

Unikaj no name'ów

Przy zakupie dysku SSD wybierz rozwiązanie oferowane przez sprawdzonego producenta. Na chińskich portalach aukcyjnych bez problemu znajdziemy bardzo tani i pojemny nośnik, ale takiego zakupu szybko możemy pożałować. Często są one zbudowane z gorszej klasy komponentów i nie oferują wsparcia technicznego czy gwarancyjnego w przypadku usterki. W skrajnych przypadkach możemy natrafić nawet na SSD zbudowany z kilku tanich kart pamięci SD. Biorąc pod uwagę ogólny spadek cen dysków SSD na przestrzeni ostatnich miesięcy, warto nieco dopłacić i wybrać produkt znanej firmy.

Podsumowanie

Powyżej przedstawiliśmy pięć powodów, przez które dysk SSD może nie działać tak wydajnie, jak można byłoby tego oczekiwać. Niektóre z nich warto mieć w głowie jeszcze przed zakupem nośnika, inne - jak choćby aktualizacja firmware - podczas użytkowania sprzętu. Jeśli będziemy o nich pamiętać, powinniśmy uniknąć sytuacji, w których dysk SSD będzie nas zawodził.