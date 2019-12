55- i 65-calowe telewizory TCL-a

Taki wniosek można było wysnuć po spotkaniu prasowym z marką TCL, która coraz mocniej zaznacza swą obecność nad Wisłą. Na pierwszy ogień idą telewizory. W sklepach już można zobaczyć działający pod kontrolą Androida 9.0 model EC78 (o przekątnej 55 i 65 cali) z listwą dźwiękową Onkyo. Ekran LCD VA 4K HDR cechuje się jasnością 400 cd/m2, kontrastem ANSI 4200:1 i opóźnieniem wejścia wynoszącym 9 ms. Ta ostatnia wartość powinna ucieszyć zwłaszcza graczy. Estetyczny odbiornik w cienkiej metalowej ramce obsługujący standardy HDR10+, Dolby Vision i Atmos kosztuje poniżej 3 tysięcy złotych.

Urządzeniem z innej (wyższej) półki jest X81, który występuje również w dwóch wielkościach – 55 i 65 cali – i choć parametry ma podobne do nieco tańszej linii EC78, to wyświetlacz tego telewizora ma cienką warstwę szkła dodatkowo pokryta powłoką Quantum Dot. Wyposażony w trójdrożny soundbar Onkyo odbiornik jest zgodny z HDR10+, Dolby Vision i Atmos. Modele X81 kosztują o ok. tysiąc złotych więcej od swoich braci z serii EC78.

W segmencie premium już wkrótce (drugi kwartał 2020 r.) zobaczymy X10 – model 4K, w którym zastosowano FALD, czyli mini-LED-y w liczbie 15 tysięcy (768 stref wygaszania) zapewniające tylne podświetlenie. Podobnie jak w przypadku linii X81, tak i tu mamy do czynienia z powłoką Quantum Dot, standardami HDR10, HDR10+, Dolby Vision oraz listwą dźwiękową zgodną z Dolby Atmos. 60-calowy X10 ma kosztować ok. 10 tysięcy złotych.