5G bez ograniczeń w T-Mobile

Bez limitu w ciężkich czasach

Operator chcąc poszerzyć, jak twierdzi, strefę wolności swoich klientów w trudnych czasach restrykcji proponuje usługę w sieci 5G bez ograniczeń dla klientów indywidualnych.

W ramach nowej oferty wszystkie plany taryfowe T-Mobile pozwalają na korzystanie z nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów. Dodatkowo dostępne są dwie taryfy z internetem bez limitu 5G.

5G bez limitu dla starych i nowych

Klienci, którzy wybiorą jeden z nielimitowanych planów taryfowych, otrzymają dostęp do usługi „Rozrywka Uwolniona" na 6 lub 12 miesięcy, a przy zakupie dwóch abonamentów na 24 miesiące, dzięki czemu będą mogli wybrać pomiędzy zróżnicowanymi platformami subskrypcyjnymi, zmieniając je dowolnie.

W ofercie znajdują się m.in. HBO GO, Tidal, Legimi, a także pakiety sportowe, filmowe, informacyjno-rozrywkowe czy skierowane do dzieci w Polsat Box Go. Nowe taryfy nielimitowane są dla wszystkich, a więc także obecnych klientów sieci, którzy mają już podpisane umowy abonamentowe dotyczące innych taryf.

fot. T-Mobile