5G dociera do kolejnych amerykańskich miast

Wyścig trwa

Do pionierów komercyjnego uruchomienia 5G, oprócz Korei Południowej oraz Chin, zaliczają się także Stany Zjednoczone. Kraj ten dobrze sobie radzi w tym technologicznym wyścigu. Jako pierwsi usługę wdrożyli w USA operatorzy Verizon oraz AT&T. 5G oferuje również w tym kraju T-Mobile oraz Sprint. Usługa dociera zatem do kolejnych miast, choć wciąż problemem jest zasięg.

Sprawdź na mapie, gdzie jest 5G

Mimo iż dane miasto reklamuje, że ma 5G, to zazwyczaj sieć ta nie obejmuje wszystkich jego rejonów. Z tego powodu Verizon przygotował ostatnio dla użytkowników specjalne mapy, dzięki którym mogą oni zobaczyć, gdzie w ich miastach telefony zalogują się do sieci piątej generacji.

Technologiczna rewolucja nabiera rozpędu.

To jednak dzięki AT&T najwięcej amerykańskich miast jest w zasięgu 5G. Firma uruchomiła sieć piątej generacji w ok. 100 lokalizacjach (m.in. w Phoenix, Los Angeles, Oakland, San Francisko, Miami, Atlanta, Indianapolis, Orlando, New Orleans, Las Vegas, Detroit, New York City, Dallas czy Philadelphia). W wielu z nich sieć 5 G działa na całym obszarze, nie tylko w wybranych dzielnicach.

Verizon natomiast oferuje 5G w ponad 30 miastach. Firma jednak zwiększyła nakłady inwestycyjne na ten cel i planuje do końca 2020 r. wydać od 17,5 mln do 18,5 mln dolarów. Dzięki czemu zasięg ma objąć kilkanaście kolejnych miast.

Zwiększa się nie tylko zasięg, ale i oferta telefonów 5G. W Stanach Zjednoczonych z tą siecią łączą się smartfony z serii Galaxy S20, LG V60 ThinQ 5G i OnePlus 8 Pro.

Fot. Verizon