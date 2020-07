6G według Samsunga

Samsung omawia technologie i usługi, które pojawią się w sieciach 6G.

Choć obecnie uruchamiane są dopiero sieci komórkowe 5G, to Samsung już snuje wizje dotyczące łączności kolejnej generacji. Firma opublikowała dokument zatytułowany „6G. The Next Hyper-Connected Experience For All".

Skok w teraherce

Systemy zgodne ze standardem 5G mają (teoretycznie) obsługiwać prędkość transmisji sięgającą 10 Gb/s przy opóźnieniach rzędu pojedynczych milisekund. W praktyce obecnie parametry te wynoszą 1 Gb/s i 1–10 ms.

Samsung spodziewa się, że w sieciach 6G szybkość transmisji będzie 50-krotnie wyższa, a opóźnienia spadną do wartości poniżej 100 mikrosekund. Do samej sieci następnej generacji ma się dać podłączyć 10 razy więcej urządzeń na kilometr kwadratowy; wydajność energetyczna sprzętu powinna być 2-krotnie większa niż w systemach 5G.

Osiągnięcie takich parametrów będzie wymagało zmiany częstotliwości pracy sieci. Systemy 6. generacji mają zajmować pasmo od 0,1 do 10 THz. Dla porównania: urządzenia 5G pracują w 2 pasmach: poniżej 6 GHz i powyżej 24 GHz.

Maszyna jako internauta

Na pytanie „a po co to wszystko?" Samsung odpowiada następująco: dotychczas technologie były opracowywane głównie z myślą o ludziach. Obecnie się to zmienia. Coraz częściej użytkownikiem sieci jest sprzęt, jak choćby urządzenia składające się na internet rzeczy (IoT), które, co prawda, są ostatecznie wykorzystywane przez ludzi, ale bez przerwy pracują w sieci i muszą być przez nią obsługiwane.

Oczekuje się, że w 2030 r. do internetu będzie podłączonych stale 0,5 bln urządzeń; jest to liczba prawie 60-krotnie większa niż spodziewana w tym czasie populacja ludzi (8,5 mld). Już tylko z tego powodu konieczne będzie zwiększenie pojemności sieci.

Przyspieszenie transmisji będzie niezbędne choćby w przypadku systemów nadzoru albo kontroli jakości. Samsung przypomina, że kamery w nich stosowane nie mają takich ograniczeń jak ludzki aparat wzroku (maksymalna rozdzielczość 1/150° i kąt widzenia 200° w poziomie i 130° w pionie). Urządzenia mające wychwycić wadliwy element na taśmie produkcyjnej generują olbrzymie ilości danych, a te z kolei trzeba odpowiednio szybko dostarczyć układom odpowiedzialnym za usunięcie wybrakowanego przedmiotu.

Specjaliści Samsunga pomyśleli jednak także o ludziach. Wśród zastosowań technologii 6G wymieniają przyszłe zestawy rzeczywistości rozszerzonej (XR). Gdyby miały one generować płynne, realistyczne obrazy (czyli mające rozdzielczość odpowiadającą ludzkiej siatkówce oka), niezbędna będzie przepustowość rzędu 0,44 Gb/s, czyli większa niż osiągalna w sieciach 5G. Podobnie będzie z wyświetlaczami zdolnymi do pokazywania hologramów: według Samsunga dla ekranu o przekątnej ok. 7 cali wymagana jest prędkość transmisji nie mniejsza niż 580 Gb/s (hologramy o „wielkości człowieka" potrzebują kilku terabitów na sekundę).

W ciągu najbliższych kilku lat inżynierowie muszą więc uporać się z problemami takimi jak opracowanie bardziej wydajnych anten, a także zmiana częstotliwości pracy sieci.

2 lata przed terminem

Specjaliści Samsunga uważają, że proces standaryzacji systemu 6G rozpocznie się w 2021 r. Firma utrzymuje, że sieci kolejnej generacji zaczną działać na skalę masową w roku 2030, ale sam koreański koncern ma uruchomić testowe instalacje „już w 2028 r.".

Odpowiadałoby to okresowi ok. 8 lat, w którym udało się przejść od koncepcji sieci 5G do wdrożeń komercyjnych. Zarazem czas ten jest 2-krotnie krótszy niż 15-letni okres rozwoju technologii 3G.

