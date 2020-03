70 lat marki Tokina

Z okazji świętowania 70-lecia marki Tokina przygotowała oferty specjalne związane z obchodami, a także kilka nowości.

Po dobrze przyjętym obiektywie Firin firma postanowiła poszerzyć ofertę obiektywów do bezlusterkowców. Kilka premier związanych z obchodzonym w tym roku 70-leciem dotyczy właśnie tego typu sprzętu. W 2020 r. w sprzedaży mają się pojawić jasne stałki producenta, zaprojektowane specjalnie do systemów bezlusterkowych. Jeden z nich – z projektowanej od podstaw pod kątem bezlusterkowców linii obiektywów ATX-M – pokazano już w styczniu.

Poza pięcioma kolejnymi jasnymi stałkami do bezlusterkowców (23 mm f/1.4, 33 mm f/1.4 i 56 mm f/1.4 oraz pełnoklatkowe szkła 35 mm f/1.8 i 50 mm f/1.8), których sprzedaż ma wystartować latem i jesienią br., do dystrybucji trafi także szerokokątny obiektyw Tokina 11–20 mm f/2.9 do lustrzanek APS-C. Będą one przeznaczone do takich aparatów jak Sony E i Fujifilm X.

fot. Tokina