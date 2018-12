83 tys. zł dla CZD od graczy

Była to już czwarta z rzędu wielka przedświąteczna mobilizacja społeczności graczy. Od 7 do 9 grudnia grali na komputerach w ulubione tytuły, namawiając jednocześnie widzów do charytatywnej zbiórki na rzecz pacjentów Kliniki Rehabilitacji w Centrum Zdrowia Dziecka.

Zebrana kwota w wysokości 83 654,26 zł, łącznie 67 zaangażowanych gwiazd Internetu, zawodników e-sportowych i influencerów, 54 godziny bezustannej gry, 200 000 widzów - taki jest bilans weekendowej, charytatywnej akcji. Uczestnicy charytatywnego wyzwania przez ponad dwie doby kwestowali, grając w popularne gry i organizując wyzwania dla swoich fanów. W tym czasie komentowali rozgrywkę i nawoływali widzów do wpłat na rzecz pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka.

Była to już kolejna odsłona charytatywnej akcji firmy NVIDIA z osobistościami Internetu, streamerami i twórcami treści YouTube w rolach głównych. Rok temu wspierali w ten sam sposób Fundację DKMS, szukającej dawców dla pacjentów wymagających przeszczepu komórek macierzystych szpiku. Dwa lata temu uczestnicy wydarzenia grali dla kliniki onkologicznej Przylądek Nadziei, zaś trzy lata temu inicjatywa rozgrywała się dla podopiecznych Kliniki Budzik, walczącej o wybudzanie osób pogrążonych w śpiączce.

Uzbierana przez uczestników internetowej transmisji imponująca suma zostanie przeznaczona na zakup nowoczesnego sprzętu dla pacjentów Kliniki Rehabilitacji Centrum Zdrowia Dziecka.

Informacji jak dokonywać dalszych wpłat na rzecz Fundacji Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia można szukać na stronie http://fundacjatpczd.waw.pl/jak-pomoc.