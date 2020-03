AC1900 Archer C80 – dwupasmowy router TP-Link

TP Link zaprezentował router Archer C80. Urządzenie zapewnia łączną przepustowość do 1900 Mb/s w dwóch pasmach transmisji: do 600 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i do 1300 Mb/s w paśmie 5 Ghz. Można je wykorzystywać do mniej wymagających aplikacji w paśmie 2,4 GHz, dzięki czemu drugie pasmo pozostaje wolne do bardziej zaawansowanych zastosowań, jak np. streaming gier.

Na dobry zasięg mają wpływ cztery anteny z technologią kształtowania wiązki, która pozwala zwiększać siłę sygnału w kierunku wykrytych urządzeń. Archer C80 wyposażony został w gigabitowy port WAN oraz cztery gigabitowe porty LAN. Jego konfiguracja odbywa się za pomocą bezpłatnej aplikacji na Androida oraz iOS-a.

Sprzęt wyceniono na 280 zł.

fot. TP-Link