ADATA D16750 - powerbank, który naładuje telefon pod wodą

Model D16750 został zaprojektowany zgodnie z normami IEC, dlatego otrzymał certyfikat IP67. Oznacza on całkowitą odporność na wnikanie pyłów oraz wodoszczelność podczas zanurzenia na głębokości do 1 metra przez 30 minut. Dodatkową ochronę przed wstrząsami ma zapewniać obudowa, składająca się z aluminiowego korpusu oraz silikonowych wstawek.

Wbudowane akumulatory o pojemności 16750 mAh umożliwiają pięciokrotne naładowanie typowego smartfona do pełna lub dwukrotne pełne naładowanie 10-calowego tabletu. Powerbank ADATA może jednocześnie ładować swoje ogniwa oraz podłączone do niego urządzenia. Na wyposażeniu znalazły się dwa porty USB oraz latarka LED. Maksymalne natężenie prądu wyjściowego to 3,4 A.

D16750 korzysta z markowych ogniw LG oraz 6 systemów, zabezpieczających przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarciem, przegrzaniem oraz przepięciami i zbyt dużym prądem ładowania.

Powerbank automatycznie dostosowuje parametry pracy do poziomu naładowania podłączonego urządzenia. Dzięki temu rozładowany smartfon lub tablet naładuje się szybciej.Powerbank ADATA D16750 trafi do sprzedaży w sierpniu i będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych - srebrnej, niebieskiej i zielonej. Urządzenie będzie objęte 12-miesięczną gwarancją.

Ceny zostaną podane w momencie premiery w sklepach.