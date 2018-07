ADATA SR2000 – nowe nośniki SSD klasy przemysłowej

Nowe modele są wyposażone w mechanizmy zapewniające najwyższe bezpieczeństwo danych - ochronę przed utratą danych po utracie zasilania, obsługę szyfrowania AES 256-bit, zgodność z technologią S.M.A.R.T, zabezpieczenie ścieżek plików oraz odporność na wstrząsy i wibracje.

Nośnik ADATA SR2000SP został zbudowany w oparciu układy 3D eTLC NAND klasy przemysłowej i oferuje prędkość do 3500 MB/s podczas sekwencyjnego zapisu oraz odczytu danych. Liczba jednoczesnych operacji wejścia i wyjścia wynosi 830 000/140 000 IOPS. Model SR2000SP oferuje maksymalnie 11 TB pojemności.

Dzięki wysokiej kompatybilności z różnymi rozwiązaniami do magazynowania danych, model SR2000SP może być wykorzystywany w serwerach przemysłowych i hiperskalowalnych, centrach danych, podczas analiz Big Data oraz wielu innych zastosowaniach.

Dysk ADATA SR2000CP również wykorzystuje kości pamięci 3D eTLC NAND, a jego maksymalna pojemność to także 11 TB. Prędkość sekwencyjnego odczytu i zapisu danych dochodzi odpowiednio do 6000/3800 MB/s, a liczba jednoczesnych operacji losowego odczytu i zapisu to 1 000 000/150 000 IOPS.

Obsługa technologii LDPC ECC oraz zastosowanie bufora cache DRAM pozwalają zachować stałą i wysoką wydajność, wymaganą w zastosowaniach przemysłowych. Zgodność ze skalowalnym oprogramowaniem OP (Over Provisioning) oraz funkcją TRIM umożliwiają poprawę wydajności i wytrzymałości nośnika.