ADATA SU630 - budżetowy dysk SSD z pamięciami 3D QLC NAND

Model SU630 to pierwszy dysk w ofercie marki ADATA, który wykorzystuje najnowsze pamięci 3D QLC NAND (Quad-Level Cell). W porównaniu do układów 3D TLC, oferują one jeszcze lepszy stosunek ceny do pojemności oraz wyższą wydajność i wytrzymałość.

ADATA SU630, dzięki wykorzystaniu technologii SLC Cache, osiąga prędkość do 520/450 MB/s podczas odczytu i zapisu danych oraz do 40 000/65 000 IOPS dla losowych operacji wejścia i wyjścia. Współczynnik MTBF wynosi 1,5 mln godzin, a nominalna wartość TBW to 50/100/200 TB dla wariantów o pojemnościach 240/480/960 GB.

Dysk obsługuje technologię LDPC ECC, która odpowiada za wykrywanie i naprawę błędów danych oraz utrzymanie pełnej integralności plików. Dodatkowo każdy użytkownik otrzymuje wraz z nośnikiem dedykowane oprogramowanie, umożliwiające łatwe i wygodne przeniesienie systemu lub danych ze starego dysku.

Obudowa modelu SU630 ma 7 mm grubości, dlatego jest kompatybilna z ultrabookami, notebookami, komputerami stacjonarnymi i konsolami. Nośnik może pracować w temperaturach od 0 °C do 70 °C i jest odporny na wstrząsy o sile 1500 G/0,5 ms.

Do sprzedaży trafią modele o pojemnościach 240, 480 i 960 GB. Sugerowane ceny producenta wynoszą odpowiednio 149 zł, 249 zł oraz 499 zł.