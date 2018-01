ADATA SU650 – budżetowy dysk SSD

SU650 to w budżetowy przedstawiciel serii Ultimate - nośników SSD z pamięciami 3D NAND od ADATA, który powinien zainteresować przede wszystkim użytkowników wymieniających dysk HDD na SSD w swoich laptopach i komputerach stacjonarnych.

Model SU650 osiąga prędkość do 520/450 MB/s podczas odczytu i zapisu danych oraz do 40 000/75 000 IOPS dla losowych operacji wejścia-wyjścia. Współczynnik MTBF wynosi 2 mln godzin, natomiast nominalna wartość limitu zapisu danych (TBW) to 70/140/280 TB dla wersji o pojemności 120/240/480 GB.

Dysk obsługuje technologię ECC (Error Correction Code), która wykrywa i naprawia błędy powstałe podczas kopiowania. Wydłuża to żywotność komórek pamięci i gwarantuje integralność danych. Z kolei technologia SLC Cache znacznie przyspiesza transfer plików.

SU650 ma zaledwie 7 mm grubości, dlatego jest kompatybilny z ultrabookami, notebookami, komputerami stacjonarnymi i konsolami. Dołączone do niego oprogramowanie pozwala na łatwe tworzenie kopii zapasowych, przenoszenie systemu operacyjnego oraz klonowanie całych dysków.

Nośnik jest już dostępny w sprzedaży. Do wyboru są 3 wersje pojemnościowe - 120 GB, 240 GB oraz 480 GB. Sugerowane ceny to odpowiednio 169 zł, 289 zł i 489 zł.