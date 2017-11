ADATA UV100F – klasyczny pendrive w świątecznej odsłonie

UV100F to pendrive o klasycznej konstrukcji bez zatyczki wtyku USB. Nowe pamięci flash mają nadrukowane na obudowach tematyczne motywy - Mikołaja i śnieżnego bałwana. Sprzedawane są w specjalnych, świątecznych opakowaniach.

Nośnik ADATA jest kompatybilny z praktycznie wszystkimi urządzeniami, które są wyposażone w port USB - komputerami, smartfonami, tabletami, telewizorami, konsolami do gier, ramkami fotograficznymi i odtwarzaczami muzyki.

Pendrive jest mały i lekki - jego wymiary to zaledwie 41 x 19 x 6 mm, a waga to tylko 4 gramy. Jego funkcjonalność dodatkowo zwiększa otwór w obudowie, który umożliwia przypięcie pendrive'a np. do kluczy. Łączność odbywa się poprzez port USB 2.0

Model UV100F trafi wkrótce do sprzedaży i będzie dostępny w dwóch wersjach pojemnościowych - 16 i 32 GB, które różnią się także nadrukiem. Sugerowane ceny to odpowiednio 29,99 zł oraz 45 zł.