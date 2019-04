ADATA UV350 – klasyczny pendrive w metalowej obudowie

Pendrive ADATA UV350 został wyposażony w stylową, metalową obudowę z otworem, który umożliwia przymocowanie go do smyczy lub kluczy. Dzięki niemu ryzyko zgubienia urządzenia zostaje zminimalizowane.

UV350 ma szybki interfejs USB 3.1, dzięki czemu dane mogą być przesyłane z prędkością do 5 GB/s. Co ważniejsze nośnik jest wstecznie kompatybilny ze standardem USB 2.0. Oznacza to, że będzie współpracował z komputerami, smartfonami, tabletami, inteligentnymi telewizorami, systemami samochodowymi oraz większością urządzeń, wyposażonych w port USB.

Model UV350 jest wyjątkowo kompaktowy i lekki - jego wymiary to zaledwie 42,4 x 14,9 x 5,3 mm, a waga to tylko 5,9 g. Konstrukcja pozbawiona jest zatyczki złącza USB, co dodatkowo poprawia funkcjonalność pendrive'a.

Użytkownicy pamięci ADATA UV350 też mogą pobrać za darmo oprogramowanie UFDtoGO, które umożliwia kompresję zapisanych danych, ochronę za pomocą 256-bitowego szyfrowania AES oraz funkcję PC-Lock.

Pendrive ADATA UV350 wkrótce trafi do sprzedaży i będzie dostępny w trzech wersjach pojemnościowych: 16 GB, 32 GB oraz 64 GB. Zostanie też objęty 5-letnią gwarancją producenta.