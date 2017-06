AKG N60NC BT - bezprzewodowe słuchawki z aktywną redukcją szumów

Producent zapewnia, że jedno ładowanie słuchawek AKG N60NC BT wystarcza na 15 godzin nieprzerwanego słuchania po aktywowaniu funkcji Bluetooth i Active Noise Cancellation. Active Noise Cancellation wytłumia dźwięki z otoczenia, szczególnie podczas podróży, aby zapewnić doskonałe warunki odsłuchu każdemu, kto chce w spokoju posłuchać muzyki. Należy jednak zaznaczyć, że jakość dźwięku jest wysoka nawet w pasywnym trybie pracy. Przycisk umieszczony na nausznicy pozwala sterować odtwarzaniem, a łączność Bluetooth zapewnia bezprzewodowy dostęp do wszystkich utworów. Co więcej, możliwość złożenia do płaskiej postaci oraz bogaty zestaw akcesoriów zapewniają wygodne podróżowanie ze słuchawkami.

Technologia Active Noise Cancellation zapewnia maksymalny komfort w podróży. Technologia ta działa w połączeniu z najwyższej klasy materiałami - pianki z pamięcią kształtu i skórę ekologiczną - których zadaniem jest redukowanie szumów z otoczenia oraz tworzenie prywatnej strefy ciszy i komfortu.

Łączność Bluetooth 4.0 zapewnia bezprzewodowy dostęp do wszystkich utworów, a dzięki zastosowaniu technologii aptX i AAC można uzyskać najwyższą jakość dźwięku podczas przesyłania strumieniowego. A jeśli ktoś zadzwoni? Połączenie odebrać można jednym dotknięciem przycisku.

Wbudowany akumulator zapewnia 15 godzin odtwarzania po włączeniu funkcji Bluetooth i Active Noise Cancellation, a także do 30 godzin odtwarzania z samą funkcją ANC. Słuchawek można również bez ograniczeń używać w trybie pasywnym. Niezależnie od stanu funkcji ANC zapewniają one referencyjną i wielokrotnie nagradzaną jakość dźwięku AKG Signature z głębokim brzmieniem tonów niskich oraz wysoką jakością tonów średnich.

Słuchawki N60NC BT można złożyć do płaskiej postaci, aby z łatwością zmieścić je w bagażu podręcznym lub w kieszeni i swobodnie korzystać z nich w czasie każdej podróży. Kompleksowy zestaw akcesoriów - w tym uniwersalny pilot zdalnego sterowania/mikrofon, pokryty tkaniną przewód odporny na splątanie, adapter samolotowy oraz etui - zapewniają wysoką wygodę użytkowania słuchawek w każdym miejscu.

Cena: 1299 zł.