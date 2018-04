AMD, Adobe i nowa era obróbki treści 4K/8K

AMD i Adobe ogłosiły stworzenie nowego, potężnego rozwiązania do stosowania przy pracy z materiałami wideo w jakości 4K i 8K. Umożliwia ono bezproblemową edycję popularnych formatów wideo przyspieszając produkcję i dając użytkownikom niebywałą kontrolę nad ich projektami realizowanymi w wysokiej rozdzielczości i na bazie nieskompresowanych plików.

Debiutująca na przyszłotygodniowym NAB Show, nowa wersja Adobe Premiere Pro CC otrzyma natywną obsługę kart graficznych AMD Radeon Pro SSG, które są przełomowymi rozwiązaniami zaprojektowanymi w szczególności do produkcji wideo - łączą niezwykłą wydajność i możliwości architektury graficznej AMD „Vega" z 2-TeraBajtowym nośnikiem NVMe zintegrowanym z kartą. Adobe Premiere Pro CC i Radeon Pro SSG stanowią razem najbardziej przekonujący system do produkcji wideo wysokiej rozdzielczości, ponieważ obsługują materiały 4K i 8K nagrane w popularnych formatach kamer, takich jak ARRI AMIRA, Canon XF i RAW, Panasonic AVC i P2, REDCODE RAW oraz Sony XDCAM, XAVC i RAW. Praca z takimi formatami zazwyczaj wymaga niezwykłej mocy obliczeniowej i pojemności pamięci w celu dekodowania ich w czasie rzeczywistym. Adobe Premiere Pro CC i Radeon Pro SSG pozwalają zminimalizować problem wąskiego gardła, jakim zazwyczaj jest procesor i pamięć, dzięki czemu użytkownicy mogą tworzyć swoje najlepsze prace przy jakości wizualnej pozbawionej kompresji.



„Filmowanie w jakości 4K i 8K zawsze miało na celu usunięcie ograniczeń dla procesu twórczego i zapewnienie lepszej kontroli nad nagraniami w wyższej rozdzielczości. Niestety te ambicje musiały czekać z powodu limitów technologicznych, za sprawą których edycja surowych plików 4K i 8K była praktycznie niemożliwa" - powiedział Ogi Brkic, główny menedżer pionu profesjonalnych kart graficznych w Radeon Technologies Group w firmie AMD. - dziś rzeczywistość dogania wreszcie te ambicje, ponieważ pakiet Adobe Premiere Pro CC wraz z kartą Radeon Pro SSG zapewniają możliwości pracy z wysokiej rozdzielczości materiałami, o jakich od zawsze marzono. Tak akcelerowana edycja w szerokim spektrum mediów pozwala twórcom urzeczywistnić ich wizje w chwale nieskompresowanego 8K."



Większość współczesnych produkcji korzysta z filmowania w wysokiej rozdzielczości - 4K lub 8K - co zapewnia elastyczność w post-produkcji, aczkolwiek nie było dotąd efektywnego sposobu na edycję wielu strumieni takich nagrań w pełnej rozdzielczości. Edytorzy byli zmuszeni do pracy z plikami proxy zamiast z oryginalnymi materiałami wysokiej rozdzielczości transkodując nagrania do niższych rozdzielczości, ponieważ większość stacji roboczych może je łatwiej obrabiać. Dzięki połączeniu możliwości Adobe Premiere Pro CC i Radeon Pro SSG pliki proxy stają się reliktem przeszłości.

Użytkownicy mogą teraz pracować na wielu źródłach materiałów w 4K czy 8K w pełnej ich rozdzielczości w nieskompresowanym formacie i to tak samo płynnie, jak z plikami proxy o niższej jakości. To rozwiązanie potężnie odciąża procesor i eliminuje obciążenie lokalnej pamięci pozwalając na edycję bez zapełniania bazowej pamięci podręcznej na wypadek, gdyby zaistniała potrzeba cofnięcia zmian czy wprowadzenia modyfikacji. Jednocześnie można to wykorzystać jako trwałą pamięć zdatną do przenoszenia między stacjami roboczymi w miarę potrzeby i to bez konieczności ponownego wgrywania materiału.

Radeon Pro SSG

Karty Radeon Pro SSG reprezentują dużą zmianę w dziedzinie technologii PC, ponieważ wprowadzają pojemny podsystem NVMe na pokład karty graficznej. To pierwsza karta graficzna oferująca 2 TB pamięci przydatnej w szczególności w wymagających zadaniach, jak obróbka wideo w wysokiej rozdzielczości, VR czy łączenie 360-stopniowego wideo w całość. Radeon Pro SSG wykorzystuje architekturę graficzną „Vega" zapewniając 12,3 TeraFlopsa szczytowej mocy w obliczeniach pojedynczej precyzji. Karta ta ponadto zapewnia 16 GB bufora HBC (High-Bandwidth Cache), który korzysta z najnowszej generacji, ultra-szybkiej pamięci HBM2 obsługującej ECC (Error Correcting Code) , a także z rewolucyjnej technologii HBCC (High Bandwidth Cache Controller), czyli najbardziej zaawansowanej architektury pamięci wśród kart graficznych.

Dostępność



Pakiet Adobe Premiere Pro CC z natywnym wsparciem dla Radeon Pro SSG zostanie udostępniony 3 kwietnia, a proces Adobe Premiere Pro CC + Radeon Pro SSG powinien być wkrótce obsługiwany na zatwierdzonych platformach stacji roboczych. Uczestnicy tegorocznego NAB Show mogą zobaczyć ten proces w akcji na stoisku AMD (SL8224) w South Hall w Las Vegas Convention Center.