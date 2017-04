AMD Ryzen 5 trafiły do sprzedaży

Pozwalają one uzyskać nawet o 87 proc. wyższą wydajność przy porównaniu procesorów AMD Ryzen 5 1600X z flagowym Core i5 7600K.

Od dziś dostępne są dwa modele 6-rdzeniowych i dwa modele 4-rdzeniowych procesorów AMD Ryzen 5 - wszystkie wyposażone w technologię współbieżnej wielowątkowości. Procesory AMD Ryzen są zgodne z infrastrukturą AM4, a płyty główne dla nich są dostępne szeroko u najważniejszych producentów.

Seria Model Liczba rdzeni Liczba wątków Zegar bazowy (GHz) Zegar turbo (GHz) Zegar XFR (GHz) Dołączony system chłodzenia TDP Cena sugeruwana (USD / PLN) AMD Ryzen 5 1600X 6 12 3,6 4,0 4,1 - 95W 249 / 1210 AMD Ryzen 5 1600 6 12 3,2 3,6 3,7 Wraith Spire 65W 219 / 1090 AMD Ryzen 5 1500X 4 8 3,5 3,7 3,9 Wraith Spire 65W 189 / 919 AMD Ryzen 5 1400 4 8 3,2 3,4 3,45 Wraith Stealth 65W 169 / 819

Procesory AMD Ryzen 5 1600X i 1600 zostały zaprojektowane do płynnego grania i transmitowania rozgrywki oraz w celu dostarczenia wydajności typowej dla stacji roboczych w nowym segmencie rynkowym. Modele te są dwoma najszybszymi i zarazem najbardziej energooszczędnymi 6-rdzeniowymi procesorami dla komputerów stacjonarnych, jakie konsument może kupić.

Procesory AMD Ryzen 5 1500X i 1400 zostały zaprojektowane do płynnej gry i przetwarzania i dzięki 4 rdzeniom i 8 wątkom zapewniają odpowiednio wysoką wydajność w tych zastosowaniach, zaś technologia AMD SenseMI dodatkowo analizuje i adaptuje działanie procesora do potrzeb użytkownika. Ponadto model 1500X dzięki nawet 200 MHz zapasu w trybie XFR (eXtended frequency range, poszerzony zakres częstotliwości) zapewnia najlepsze możliwości w grach przy wykorzystaniu wysokiej klasy systemów chłodzenia. To także największy zakres XFR, jaki jest dostępny wśród procesorów AMD Ryzen jak dotąd.

Dostępność procesorów AMD Ryzen 5



Sprzedawcy na całym świecie od dziś oferują wszystkie cztery modele procesorów AMD Ryzen 5 - wszystkie są zgodne z płytami głównymi AM4, które są produkowane przez najważniejszych producentów. Od czasu ogłoszenia w trakcie styczniowych targów CES 2017 partnerzy AMD tacy jak ASRock, Asus, Biostar, Gigabyte i MSI już wprowadzili szereg nowych płyt głównych korzystając z chipsetów X370, B350 i A320. Wraz z premierą procesorów AMD Ryzen 5 producenci płyt głównych kładą także większy nacisk na modele z układem A320, który jest przeznaczony dla typowych graczy komputerowych, którzy szukają bogatej w funkcje i możliwości przystępnej platformy do swoich systemów - ceny takich modeli zaczynają się już od ok. 50 dolarów.