AMD może mieć problemy ze zwiększeniem produkcji podzespołów

Komponenty wykorzystywane przez firmę w produkcji kart graficznych i procesorów są dostarczane przez tajwańskie przedsiębiorstwo TMSC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited), specjalizujące się w produkcji układów scalonych. Firmy współpracują ze sobą przy wytwarzaniu chipów w technologii 7 nm, które trafiają później do nowych Ryzenów oraz Radeonów. Jest to dla AMD cenna przewaga nad Intelem, który wciąż bazuje na starszym procesie technologicznym.

Problem polega na tym, że TMCS współpracuje także z innymi firmami technologicznymi, a możliwości produkcyjne tajwańskiego giganta są mniejsze niż zapotrzebowanie. Przez to koncern był zmuszony drastycznie (bo aż trzykrotnie) zwiększyć czas realizacji przyszłych zamówień dla AMD.



Produkcja zamawianych w przyszłości elementów zajmie ok. pół roku, zamiast planowanych początkowo 2 miesięcy. Największy wpływ na opóźnienia ma spora liczba zamówień na procesory do smartfonów, zwłaszcza tych, których premiera została zaplanowana na najbliższe miesiące, co nadaje im priorytet.

Na szczęście AMD zabezpieczyło się przed opóźnieniami w podpisanych dotąd umowach. Problem może się jednak pojawić, gdy firma będzie chciała zwiększyć produkcję albo wprowadzić nowe produkty do swojej oferty.

fot. AMD