AMD na CES 2018 - plany na najbliższy rok

Wraz z zapowiedzią pierwszych procesorów Ryzen z wbudowanym układem graficznym Radeon Vega dla komputerów stacjonarnych scharakteryzowano też pełną linię mobilnych procesorów Ryzen APU, Ryzen PRO i Ryzen 3. Ponadto firma AMD rzuciła światło na możliwości nadchodzących 12-nanometrowych procesorów Ryzen 2 generacji dla komputerów stacjonarnych, jakie zadebiutują w kwietniu. W dziedzinie technologii graficznych ogłoszono poszerzenie rodziny „Vega" o mobilne karty graficzne Radeon Vega oraz pierwszy 7-nanometrowy produkt, którym będzie karta graficzna Radeon „Vega" skonstruowana w szczególności z myślą o użyciu w sektorze uczenia maszynowego.

Nowości technologiczne

Mark Papermaster, starszy wiceprezes i dyrektor ds. technologii AMD podzielił się nowymi informacjami na temat planów w dziedzinie wdrażania nowych technologii produkcji zarówno procesorów x86, jak i układów graficznych.

· Procesory x86

Rdzeń „Zen" wykorzystywany w aktualnych procesorach Ryzen dla sprzętu stacjonarnego i mobilnego jest produkowany w obu procesach: 14 i 12 nm. Próbki 12-nanometrowe są już dostarczane.

Projekt rdzenia „Zen 2" jest już gotowy i zwiększy możliwości nagradzanej architektury „Zen" na wielu polach.

· Układy graficzne

Rodzina produktów „Vega" powiększy się w 2018 roku za sprawą mobilnych kart graficznych Radeon Vega dla ultracienkich notebooków.

Pierwszym 7-nanometrowym produktem będzie karta bazująca na architekturze „Vega" skonstruowana specjalnie do zastosowań z dziedziny uczenia maszynowego.

Osiągnięto produkcyjny poziom środowiska programistycznego służącego do uczenia maszynowego. W ramach tego biblioteki AMD MIOpen wspierają struktury (framework) takie jak TensorFlow i Caffe na platformie ROCm Open eCosystem. To pierwsze w branży w pełni otwarte, heterogeniczne środowisko, które ułatwia wykorzystanie układów graficznych AMD w programowaniu dla głębokiego uczenia i systemów wysokiej wydajności.

Nowości z dziedziny komputeryzacji klienckiej

Jim Anderson, starszy wiceprezes i główny menedżer w Computing and Graphics Business Group w firmie AMD przedstawił nadchodzące procesory AMD:

· Procesor Ryzen z układem graficznym Radeon dla komputerów stacjonarnych

Procesory Ryzen APU łączą najnowsze rdzeń „Zen" z silnikiem graficznym AMD Radeon bazującym na zaawansowanej architekturze „Vega", co przekłada się na:

Najwydajniejszy układ graficzny w procesorze dla komputera klasy desktop.[i]

Wysoce wydajną 4-rdzeniową konstrukcję obsługującą nawet 8 wątków

Rozgrywkę w jakości 1080p HD+ bez potrzeby stosowania zewnętrznej karty graficznej.

Wspaniałe funkcje wyświetlania, w tym Radeon FreeSync.

- Pełnię korzyści ze stosowania sterownika Radeon Software, w tym funkcji takich, jak RadeonTM Chill, Enhanced Sync i Radeon ReLive.

- Dostępność planowana jest na 12 lutego 2018.

Specyfikacja:

Model Liczba rdzeni Liczba wątków Maks. taktowanie CPU (GHz) Liczba jednostek graficznych[i] Maks. Taktowanie GPU (MHz) Poj. pamięci podręcznej L2/L3 (MB) Współczynnik cTDP RyzenTM 5 2400G with RadeonTM RX Vega11 Graphics 4 8 3,9 11 1250 6 45-65W RyzenTM 3 2200G with RadeonTM Vega8 Graphics 4 4 3,7 8 1100 6 45-65W

· 2 generacja procesorów Ryzen (CPU)

o Pierwsze procesory AMD bazujące na 12-nanometrowej technologii produkcji z funkcją Precision Boost 2.

o Premiera zaplanowana na kwiecień 2018.

· Procesory Ryzen PRO z układem graficznym Radeon Vega

o Przeznaczone do wdrażania w biznesie, korporacjach i sektorze publicznym mobilne procesory Ryzen PRO zostały zaprojektowane, aby napędzać smukłe i mocne notebooki dla przedsiębiorstw. Ta rodzina procesorów to najszybszy na świecie procesor do biznesowych ultracienkich notebooków[ii], najnowocześniejsza ochrona, solidne rozwiązania z korporacyjnej klasy wsparciem i linia produktów od góry do dołu zgodna z systemem administracji sprzętem DASH.

Nawet o 22% wyższa wydajność w dziedzinie produktywności.[iii]

Nawet o 125% wyższa wydajność graficzna niż Intel i7-8550U i o 150% wyższa niż Intel i7-7500U.[iv]

Nawet 13,5-godzinny czas pracy na baterii.[v]

Zestaw funkcji SenseM, w skład których wchodzą technologie Precision Boost 2 i Mobile Extended Frequency Range (mXFR

- Mobilne rozwiązania Ryzen PRO powinny mieć premierę w drugim kwartale 2018 roku

Model Liczba rdzeni Liczba wątków Maks. taktowanie CPU (GHz) Liczba jednostek graficznych³ Maks. Taktowanie GPU (MHz) Poj. pamięci podręcznej L2/L3 (MB) Współczynnik cTDP RyzenTM 7 PRO 2700U with RadeonTM Vega10 Graphics 4 8 3,8 10 1300 6 15W Nominal RyzenTM 5 PRO 2500U with RadeonTM Vega8 Graphics 4 8 3,6 8 1100 6 15W Nominal RyzenTM 3 PRO 2300U with RadeonTM Vega6 Graphics 4 4 3,4 6 1100 6 15W Nominal

· Mobilne procesory Ryzen z układem graficznym Radeon Vega

o Wprowadzają mobilne procesory Ryzen 3 firma AMD poszerzyła rodzinę Ryzen Mobile, w której znajduje się najszybszy procesor dla ultracienkich notebooków.

Model Liczba rdzeni Liczba wątków Maks. taktowanie CPU (GHz) Liczba jednostek graficznych³ Maks. Taktowanie GPU (MHz) Poj. pamięci podręcznej L2/L3 (MB) Współczynnik cTDP RyzenTM 7 2700U with RadeonTM Vega10 Graphics 4 8 3,8 10 1300 6 15W nominalnie RyzenTM 5 2500U with RadeonTM Vega8 Graphics 4 8 3,6 8 1100 6 15W nominalnie RyzenTM 3 2300U with RadeonTM Vega6 Graphics 4 4 3,4 6 1100 6 15W nominalnie RyzenTM 3 2200U with RadeonTM Vega3 Graphics 2 4 3,4 3 1000 5 15W nominalnie

Nowości z dziedziny grafiki i gier

Firma AMD omówiła swoje pierwsze rozwiązania z dziedziny mobilnych zewnętrznych kart graficznych bazujących na architekturze „Vega". Ten niezwykle cienki układ graficzny został zaprojektowany, aby napędzać nowe, potężne notebooki dla graczy w 2018 dzięki swojej niezwykłej wydajności i efektywności energetycznej.

Firma AMD ponadto ogłosiła, że wraz z nadchodzącą aktualizacją sterownik RadeonTM Software otrzyma wsparcie dla technologii HDMI 2.1 VRR (Variable Refresh Rate) w produktach RadeonTM RX. Obsługa tej funkcji uzupełni korzyści ze stosowania RadeonTM FreeSync w miarę jak na rynku pojawią się produkty z nią zgodne.

Firma Ubisoft ogłosiła, że gra Far Cry 5 będzie obsługiwać specyficzne funkcje kart graficznych RadeonTM RX Vega, takie jak Rapid Packed Math czy RadeonTM FreeSync 2. Użytkownicy tych kart będą mogli cieszyć się grą na niezwykłym poziomie jakości oprawy wizualnej, z oszałamiającą płynnością i wiernością.