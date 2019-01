AMD na CES 2019: Mobilne procesory Ryzen i Athlon

AMD zaprezentowało pierwszych członków mobilnej linii produktów na 2019 rok, które obejmują wszystkie segmenty notebooków: 2 generację mobilnych procesorów AMD Ryzen Serii 3000 dla ultracienkich notebooków i tych służących do grania, napędzane szybkim i efektywnym rdzeniem „Zen" mobilne procesory AMD Athlon Serii 300 dla najpopularniejszych rodzajów laptopów i zoptymalizowana 7 generacja procesorów AMD Serii A, która pomoże zwiększyć wydajność Chromebooków.

Ponadto począwszy od tego kwartału gracze, twórcy i entuzjaści będą mogli instalować pakiet Radeon Software Adrenalin na wszystkich systemach z procesorami AMD Ryzen ze zintegrowanym układem graficznym Radeon, aby móc korzystać z najnowszych funkcji i optymalizacji dla gier.

2. generacja mobilnych procesorów: w tym procesor dla ultracienkich laptopów

• Nowe mobilne procesory AMD Ryzen to:

- funkcje, jak „Wake on Voice" czy „Modern Standby", a także płynna rozgrywka i obsługa transmisji w jakości 4K HDR

- do 10 godzin działania podczas odtwarzania wideo1

- procesor AMD Ryzen 7 3700U, który może obrabiać multimedia o 29% szybciej niż Intel Core i7-8550U , i AMD Ryzen 5 3500U, który wczytuje strony internetowe o 14% szybciej niż Intel Core i5-8250U

• Poczynając od 1 kwartału klienci będą mogli zakupić pierwsze notebooki z 2 generacji mobilnymi procesorami Ryzen, a kolejne systemy będą pojawiać się w kolejnych kwartałach 2019 roku. Te nowe komputery będą wprowadzane przez takich producentów, jak Acer, ASUS, Dell, HP, Huawei, Lenovo i Samsung.

• Od 1 kwartału 2019 firma AMD planuje zapewniać na stronie AMD.com regularne aktualizacje sterowników Radeon Software Adrenalin dla wszystkich procesorów Ryzen z układami graficznymi Radeon Vega, aby użytkownicy mogli korzystać na wsparciu dla nowych gier, nowych funkcjach, lepszej wydajności i stabilności.

• Firma AMD oferuje także bazujące na architekturze „Zen" mobilne procesory Athlon, dzięki czemu klienci mają lepszy wybór, a wydajny sprzęt jest dostępny w prawie każdym budżecie. Dostępność w komputerach globalnych producentów OEM to także początek 2019 roku.

Specyfikacja:

Model produktu Liczba rdzeni /

wątków Współczynnik TDP Taktowanie Boost / bazowe Układ graficzny Radeon Liczba rdzeni GPU Maks. taktowanie GPU AMD RyzenTM 7 3750H 4/8 35W 4,0 / 2,3 GHz Vega 10 1400 MHz AMD RyzenTM 7 3700U 4/8 15W 4,0 / 2,3 GHz Vega 10 1400 MHz AMD RyzenTM 5 3550H 4/8 35W 3,7 / 2,1 GHz Vega 8 1200 MHz AMD RyzenTM 5 3500U 4/8 15W 3,7 / 2,1 GHz Vega 8 1200 MHz AMD RyzenTM 3 3300U 4/4 15W 3,5 / 2,1 GHz Vega 6 1200 MHz AMD RyzenTM 3 3200U 2/4 15W 3,5 / 2,6 GHz Vega 3 1200 MHz AMD Athlon 300U 2/4 15W 3,3 /2,4 GHz Vega 3 1000 MHz

7. generacja procesorów AMD Serii A: wszechstronność dla Google Chromebook

Specyfikacja: