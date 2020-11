AMD najsilniejsze od lat

Silni jak nigdy

AMD ma ostatnimi czasy spore powody do entuzjazmu. Jak się okazuje, firma osiągnęła świetne rezultaty w trzecim kwartale tego roku. Ogólny udział koncernu w rynku procesorów to obecnie 22,4%, co oznacza wynik lepszy o 6,3 punktu procentowego względem zeszłego roku. W przypadku komputerów stacjonarnych, udziały AMD wynoszą 20,1% (2,1 pp. lepiej względem 2019), a dla laptopów jest to 20,2% (5,5 pp. wzrostu).

Koncern pochwalił się, że ma największe udziały od 2007 roku, a także największy wkład w komputery stacjonarne od 2013 roku. Jeżeli natomiast chodzi o sam rynek konsumencki, również tutaj firma notuje najlepsze rezultaty od 2011 roku. Wszystkie dane pochodzą sprzed premiery procesorów Zen 3 Ryzen 5000.

Świąteczny walkower?

Raport AMD nieszczególnie zaskakuje, zwłaszcza po niedawnych głosach dotyczących rozczarowującej sprzedaży produktów konkurencyjnego Intela. „Czerwoni” mają zdobywać coraz większą przewagę w dosłownie każdym segmencie, w którym rywalizują właśnie z Intelem. Konkurent wciąż zaprzecza jednak problemom, podkreślając, że rosnące zainteresowanie chipami AMD jest widoczne bardziej w segmencie najdroższych CPU dla topowych konstrukcji.

Już teraz wiadomo, że Intel nie odpowie na Ryzeny 5000 wcześniej niż w przyszłym roku. Na razie firma skupia się na serii Rocket Lake zaplanowanej na pierwszy kwartał 2021 roku, co oznacza, że w okresie świątecznym AMD będzie w zasadzie pozbawione konkurencji.

Oczywiście Intel wciąż pozostaje dużo większym graczem. Firma musi jednak w końcu się przebudzić, zwłaszcza że kolejna generacja konsoli skłoni wkrótce wielu graczy do zakupu nowego komputera. Wiosna może więc przynieść kolejne zmiany w rozkładzie sił.

fot. Pixabay