AMD opublikował sterownik FidelityFX Super Resolution

Wreszcie jakaś konkurencja

Technologia DLSS opracowana przez Nvidię znacząco zwiększyła swego czasu wydajność kart, zwłaszcza przy włączonym ray tracingu. Narzędzie działa w ten sposób, że GPU w rzeczywistości renderuje obraz w niższej rozdzielczości (co pozwala zaoszczędzić moc), a następnie dokonuje jego rekonstrukcji i poprawia jakość z pomocą sztucznej inteligencji. Przez brak podobnego narzędzia, układy AMD w praktyce nie miały więc szans konkurować z Nvidią.

Firma w końcu zaprezentowała jednak wynalazek, który pomoże im skrócić dystans do rywala. FidelityFX Super Resolution to nic innego jak autorska wersja DLSS, tyle że zgodna z grami wydanymi przy wsparciu AMD. Może ona przynieść zysk także użytkownikom podzespołów Nvidii. By skorzystać z nowej technologii, wystarczy pobrać aktualizację sterowników GPU. AMD zapewnia, że narzędzie już teraz jest wspierane przez 100 różnych kart i procesorów.

To samo pod inną nazwą

W praktyce oznacza to, że nowy sterownik przyniesie w niektórych grach poprawę wydajności również na kartach Nvidii. Jako jeden z przykładów podano Godfalla, gdzie włączenie FidelityFX przyniosło o 41% lepszą wydajność w systemie z GTX 1060 przy rozdzielczości 1440p i najwyższych ustawieniach detali (bez RT). W przypadku Radeona RX 6800 XT, sterownik zapewni nawet 49 FPS w ustawieniach natywnych, dla rozdzielczości 4K i włączonego RT. Zdaniem producenta technologia zastosowana w niektórych grach podwoi liczbę wyświetlanych na sekundę klatek.

Baza gier wspierających autorskie rozwiązanie AMD jest obecnie skromna (zaledwie siedem pozycji), ale firma zapowiada, że będzie się ona rozrastać się w kolejnych miesiącach. Microsoft potwierdził, że FidelityFX będzie wspierane przez Xboksa Series X/S, który bazuje na autorskich chipach AMD. Koncern Sony nie wydał jeszcze oświadczenia w tej sprawie.

fot. AMD