AMD powiększa rodzinę produktów Embedded

Procesory AMD Ryzen Embedded R1000 tak, jak i inne z tej rodziny produktów, zapewniają branży systemów wbudowanych wysoką wydajność, duże możliwości multimedialne i zaawansowane funkcje ochrony znane z serii Ryzen Embedded V1000.

W miarę jak branża wymaga coraz bardziej wciągających i angażujących doznań wizualnych klienci potrzebują procesorów, które obsłużą ekrany wysokiej rozdzielczości z wymagającą oprawą graficzną. Układy AMD Ryzen Embedded R1000 obsługują do trzech ekranów 4K z odświeżaniem 60 klatek na sekundę, a przy tym zapewniają wsparcie dla 10-bitowego enkodowania/dekodowania zgodnego ze standardem H.265 oraz dekodowania zgodnego z VP9. To pozwala producentom OEM i ODM oferować produkty o przekonujących możliwościach wizualnych.

Ponadto procesory Ryzen Embedded R1000 wykorzystują te same nowoczesne funkcje ochrony, jak inne produkty z rodziny AMD Embedded, w tym technologie takie jak „Secure Root of Trust" i „Secure Run Technology". Dają one klientom funkcje potrzebne do uruchomienia zabezpieczeń niezależnie od tego, czy urządzenie jest podłączone do sieci systemu brzegowego czy obsługuje system wyświetlaczy.

Dostępność

Procesory AMD Ryzen Embedded R1000 będą dostępne dla producentów ODM i OEM na całym świecie w tym kwartale i są już teraz wspierane przez szereg firm sprzętowych oraz programistycznych.