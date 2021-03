AMD zapowiada kartę graficzną RX 6700 XT

Osamotniony akcelerator

Podczas zorganizowanej dzisiaj konferencji online firma AMD zaprezentowała nową kartę graficzną. Mowa tu o modelu RX 6700 XT. Wbrew oczekiwaniom była to jedyne jednostka GPU. W przeciekach mówiło się o tym, że w parze z tym układem do sprzedaży trafi również RX 6700. Jednakże prawdopodobnie w związku z kolejnymi przestojami w produkcji producent zdecydował o przełożeniu niniejszej premiery.

Konkurencja rośnie

Specyfikacja karty właściwie pokrywa się z informacjami zawartymi w przeciekach. Procesor GPU będzie dysponował 40 jednostkami obliczeniowymi (łącznie 2560 procesorów strumieniowych), 96 MB pamięci podręcznej typu infinity oraz 12 GB pamięci GDDR6. Karta bazuje na 192-bitowej szynie danych i będzie wyposażona w 40 jednostek RT oraz 64 jednostki ROP. Podstawowa częstotliwość taktowania wynosi to 2321, a w trybie gier 2424 MHz (maksymalna wartość taktowania dla trybu Boost wynosi 2581 MHz). Widać zatem, że jest to układ zaprojektowany do grania w 4K i stanowi odpowiedź na RTX-a 3070.

Karta będzie kosztowała za Oceanem 480 dolarów. RX 6700 XT wciąż powinien zatem być zatem wyraźnie tańszy od bezpośredniego rywala (jeśli tylko zakup tej karty w dniu premiery znów nie będzie graniczył z cudem). Premierę urządzenia zaplanowano na 18 marca. Nie należy się jednak spodziewać, aby w dniu światowej premiery układ trafił do Polski.

fot. AMD