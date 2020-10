AMD zapowiada procesory Ryzen 5000

Kolejny kłopot Intela?

Wczoraj wieczorem AMD ujawnił podczas pokazu pierwsze procesory z serii Ryzen 5000. Nowe CPU mają zaoferować nawet o 19% lepszy współczynnik instrukcji na jeden cykl zegara i l 24% większą wydajność w przeliczeniu na zużywaną energię względem poprzedników. Podzespoły bazują na architekturze Zen 3. Na początek pokazano cztery CPU, przy czym żadnego z nich nie możemy nazwać konstrukcją budżetową.

Konstrukcje na każdą (?) kieszeń

Najtańszy z pokazanych Ryzenów, 5 5600X, to 6-rdzeniowa/12-wątkowa konstrukcja z zegarem bazowym 3,6 GHz, który można przyspieszyć w trybie Boost do 4,6 GHz. Jego TDP to 65 W, na pokładzie znajdziemy też 3 MB pamięci L2 i 32 MB L3. Niestety, nawet ta jednostka nie będzie tania. Firma nieco podniosła ceny względem poprzedniej generacji. Za Ryzena 5 5600X trzeba będzie zapłacić 300 dolarów (1150 zł).

Nieco wydajniejszy Ryzen 7 5800X ma z kolei 8 rdzeni/16 wątków z taktowaniem 3,8 GHz (maksymalnie 4,7 GHz), TDP na poziomie 105 W oraz 4 MB pamięci L2 i 32 MB pamięci L3. Jego oficjalna cena to 450 dolarów (1700 zł).

Ryzen 9 5900X to konstrukcja z 12 rdzeniami/24 wątkami, taktowana zegarem 3,7 GHz, który osiągnie nawet 4,8 GHz w trybie Boost. Jednostka wyposażona jest też w 6 MB pamięci L2 i 64 MB pamięci L3, TPD to również 105 W. CPU wyceniono na 550 dolarów (2100 zł).

Topowym modelem będzie Ryzen 9 5950X, wyposażony w 16 rdzeni i obsługujący 32 wątki. Bazowa częstotliwość taktowania wynosi 3,4 GHz (i do 4,9 GHz w trybie Boost). Do tego CPU ma 8 MB pamięci L2 i 64 MB pamięci L3 oraz TDP na poziomie 105 W. Oficjalna cena wynosi 800 dolarów (ok. 3050 zł).

Podane kwoty będą jednak wyraźnie wyższe w polskich sklepach, ponieważ należy doliczyć do nich podatek.

Brak konkurencji?

AMD może pozwolić sobie na podwyżkę cen, ponieważ wciąż nie czuje na plecach oddechu konkurenta. Wstępne testy producenta pokazują, że np. Ryzen 9 5900X zapewnia 28-procentowy przyrost wydajności w grach takich jak Shadow of the Tomb Raider oraz ok. 26-procentowy w najpopularniejszych grach e-sportowych. Konstrukcja ma mieć też dużo wyższą wydajność jednowątkową od podobnego układu Intela. Należy jednak pamiętać, że póki co są to wyniki z testów wewnętrznych.

fot. AMD