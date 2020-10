AMD zapowiada serię kart RX 6000

Na początek trzy modele

Firma AMD zaprezentowała trzy nowe karty graficzne z serii RX 6000. Wszystkie bazują na nowej architekturze Navi 2X, mającej na celu usprawnić nie tylko wydajność, ale również obniżyć pobór mocy. Zapowiadana jest o 30% większa częstotliwość pracy. Firma zastosowała też pamięć podręczną, by uzyskać wysoką przepustowość przy 256-bitowej szynie danych. Korzystają z niej wszystkie pokazane karty.

RX 6900XT – nowy mocarz wśród Radeonów

Najwydajniejszy model – RX 6900XT – ma być, zdaniem AMD, wydajniejszy nawet od RTX 3090. GPU ma 80 jednostek obliczeniowych (CU) i zegar o częstotliwości nawet 2250 Hz w trybie Boost (częściej powinien jednak pracować z taktowaniem 2015 MHz, osiąganym w trybie Game). Kartę wyposażono też w 16 GB pamięci typu GDDR6 i dodano 128 MB pamięci podręcznej Infinity Cache. Współczynnik TBP to natomiast 300 W.

Na potwierdzenie wydajności najmocniejszego wariantu Big Navi musimy jeszcze poczekać do niezależnych testów. Nie do przeoczenia jest natomiast fakt, że flagowy model ma kosztować 1000 dolarów (ok. 4000 zł). Do tego dojdą jeszcze podatki, tym niemniej oficjalna cena jest o połowę niższa od teoretycznie zbliżonego w testach RTX 3090.

RX 6800XT – konkurent RTX 3080?

Tańszy model to Radeon RX 6800XT z 72 CU na pokładzie. Reszta parametrów, takich jak zegar i pamięć, jest identyczna jak w droższym modelu. Układ wyceniono na 650 dolarów (2600 zł). Jego wydajność została porównana do RTX 3080 i według oficjalnych testów będzie do niego zbliżona. W tym przypadku różnica w cenie nie okaże się już tak imponująca (karta Nvidii jest 50 dolarów droższa).

RX 6800 – na razie bez rywala

Najciekawszym z zaprezentowanych układów jest RX 6800 z 60 rdzeniami CU oraz częstotliwościami 2105 MHz w trybie Boost i 1815 MHz w trybie Game. Podobnie jak droższe modele, karta wyposażona jest w 16 GB pamięci GDDR6. Jej współczynnik TBP to natomiast 250 W.

Jest to układ, który jest w stanie wywołać najwięcej zamieszania ze względu na fakt, że może nie mieć szybko odpowiednika w ofercie Nvidii. Model ten miał teoretycznie rywalizować z układem RTX 3070 Ti. Jednak ostatnie sygnały z obozu „zielonych” mogą świadczyć nawet o całkowitym anulowaniu karty. Jeżeli tak się stanie, wyceniony na 580 dolarów (ok. 2300 zł) model nie będzie miał w zasadzie konkurenta.

Rychła premiera

AMD zamierza zastosować nieco inną taktykę sprzedażową niż Nvidia, która zaczęła od najdroższych wariantów. Najpierw na rynek trafią RX 6800 i RX 6800XT – karty będzie można kupić 18 listopada. Flagowy RX 6900XT będzie miał premierę 8 grudnia. Wstępnie zapowiada się więc na to, że AMD, zwłaszcza w obliczu problemów produkcyjnych rywala, będzie mieć dobrą okazję do skrócenia dystansu.

fot. AMD