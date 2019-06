AOC rozszerza ofertę o uchwyty monitorowe

Zastosowanie uchwytów monitorowych może znacząco podnieść ergonomię pracy -szczególnie jeśli monitor oryginalnie dysponował ograniczoną regulacją położenia ekranu. Ponadto takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić miejsce na biurku.

Uchwyt o oznaczeniu AS110D0 służy do zainstalowania pojedynczego monitora o wadze do 9 kg z uchwytem VESA 75 x 75 mm lub 100 x 100 mm. Z kolei model AD110D0 charakteryzuje się dwoma ramionami o takim samym udźwigu. Przy jego pomocy można stworzyć konfigurację dwumonitorową, najlepiej wykorzystując monitory o wąskich ramkach, np. AOC z serii 90. Alternatywą jest instalacja dwóch monitorów w taki sposób, by korzystali z nich użytkownicy siedzący naprzeciw siebie.

Oba uchwyty są skonstruowane ze stopu aluminium. Płynność nastawiania zapewniają w nich sprężyny gazowe o regulowanej sile naciągu. Dzięki temu istnieje możliwość dopasowania ramienia, tak by utrzymywało swoją pozycję w przypadku zamontowania wyświetlaczy o wadze od 2 kg do 9 kg.

Estetyczne prowadzenie i zamaskowanie przewodów monitora jest ułatwione dzięki kanałom dedykowanym okablowaniu. Umiejscowiono je w każdym ramieniu uchwytu. Montaż obu modeli uchwytów może być przeprowadzony do krawędzi blatu lub do otworu w biurku przeznaczonego dla przewodów. W zestawie znajdują się akcesoria do obu typów mocowania.

Poza uchwytami na monitory AOC wprowadza trzy uchwyty, które pozwalają na montaż komputerów typu mini-PC z tyłu monitora. Takie rozwiązanie jeszcze bardziej oszczędza miejsce i prezentuje się schludniej od standardowej konfiguracji z komputerem na blacie biurka lub pod nim. Poszczególne uchwyty dla mini-PC pasują do monitorów AOC z serii:

• P1 / 90 - model VESA-P1

• 75 - model VESA75

60 - model VESA60

Ceny i dostępność:

• AS110D0 - 209 PLN

• AD110D0 - 339 PLN

• VESA60 - 119 PLN

• VESA75 - 119 PLN