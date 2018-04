AREZ – nowa marka kart graficznych

Technologia Auto-Extreme oraz komponenty Super Alloy Power II

Wszystkie karty graficzne AREZ są produkowane przy użyciu technologii Auto-Extreme, ekskluzywnego w branży i w 100% automatycznego procesu produkcyjnego, w którym wykorzystywane są materiały najwyższej jakości w celu wyznaczenia nowych standardów jakości, wydajności i żywotności produktów. Od czasu wprowadzenia technologii Auto-Extreme do produkcji kart graficznych firmy ASUS ich niezawodność wzrosła o 30%. Ten nowy proces produkcyjny jest również przyjazny dla środowiska, nie zakłada wykorzystania agresywnych chemikaliów i redukuje pobór energii o 50%.

Zastosowanie komponentów Super Alloy Power II zwiększa efektywność, zmniejsza straty mocy, redukuje brzęczenie komponentów o 50% przy pełnym obciążeniu systemu i zapewnia temperaturę pracy na poziomie około 50% niższym niż w przypadku poprzednich konstrukcji, co znacznie poprawia ogólną jakość i niezawodność.

Najnowocześniejsze technologie chłodzenia

MaxContact to najlepsza w branży technologia chłodzenia GPU, oferująca powiększony radiator miedziany, który bezpośrednio styka się z GPU Precyzyjnie wykonana konstrukcja MaxContact charakteryzuje się 10 razy bardziej płaską powierzchnią, która zapewnia nawet 2 razy większą powierzchnię styczności z GPU niż tradycyjne radiatory, a w rezultacie tego jeszcze lepszą wydajność wydalania ciepła. Wybrane karty AREZ są także konstruowane z powierzchnią radiatora o 40% większą niż poprzednie karty graficzne zajmujące dwa gniazda, co jeszcze bardziej poprawiło wydalanie ciepła i pozwoliło uzyskać znacznie niższe temperatury i cichszą pracę.

Opatentowana konstrukcja wentylatorów Wing-Blade zapewnia o 105% wyższe statyczne ciśnienie powietrza nad radiatorem dla bardziej wydajnego chłodzenia i nawet 3 razy cichszej pracy w porównaniu do wentylatorów o innej konstrukcji. Wentylatory są certyfikowane w ramach International Protection Marking (kodu IP) na poziomie IP5X w zakresie odporności na kurz, co zwiększa niezawodność i wydłuża ich żywotność. Ten rygorystyczny proces certyfikacji gwarantuje, że karty graficzne AREZ oferują optymalną wydajność wentylatorów, nawet podczas pracy w trudnych warunkach. Ponadto innowacyjna technologia 0dB całkowicie zatrzymuje pracę wentylatorów, jeśli temperatura GPU utrzyma się poniżej ustawionego poziomu, co pozwala graczom cieszyć się mniej wymagającymi grami w pełnej ciszy.

ASUS FanConnect II oferuje 4-pinowe, hybrydowo sterowane złącza, które mogą być podłączone zarówno do wentylatorów PWM, jak i DC - dla optymalnego chłodzenia systemu. Podłączone wentylatory sprawdzają zarówno temperaturę GPU, jak i CPU, pracując automatycznie w oparciu o urządzenie z wyższą w danym momencie temperaturą. Szeroki zestaw opcji tuningowych pozwala graczom na dostosowanie prędkości wentylatorów w celu poprawy wydajności chłodzenia.

Ekosystem oprogramowania

Oprogramowanie GPU Tweak II zostało opracowane na nowo wraz z intuicyjnym interfejsem użytkownika, co jeszcze bardziej ułatwia rozgrywkę i podkręcanie, przy jednoczesnym zachowaniu zaawansowanych opcji dla doświadczonych overclockerów. Dzięki funkcji Gaming Booster można jednym kliknięciem zmaksymalizować wydajność systemu poprzez wyłączenie zbędnych procesów i automatyczne przydzielenie wszystkich dostępnych zasobów.

Karty graficzne AREZ obsługują również najnowsze sterowniki oprogramowania AMD Radeon Adrenalin Edition do zaawansowanego sterowania układami GPU od firmy AMD. Główne funkcje tego oprogramowania to między innymi technologia oszczędzania energii Radeon Chill, funkcja Radeon WattMan do spersonalizowanego i opartego na profilach dostrajania napięcia, taktowania silnika oraz prędkości wentylatorów ; a także Radeon ReLive do łatwego nagrywania i udostępniania akcji rozgrywki.

Karty graficzne marki AREZ będą dostępne od maja 2018.