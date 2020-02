ARM zapowiada inteligentne chipy

Brytyjska firma ARM projektuje nowe chipy typu Edge AI, czyli procesory, w które wbudowane są mechanizmy obsługi sztucznej inteligencji.

Układy Edge AI nie wymagają do pracy połączenia z internetem – dane nie są bowiem przetwarzane w chmurze, lecz bezpośrednio w chipie. Pozwala to uniknąć opóźnień związanych z przesyłaniem informacji do chmury (i w przeciwnym kierunku), a ponadto zabezpiecza przed wyciekiem danych i umożliwia ograniczenie ilości energii zużywanej przez układ.

Same procesory typu Edge AI mogą znaleźć zastosowanie w urządzeniach takich jak drony, smartbandy, gogle rozszerzonej rzeczywistości, zostać zamontowane w inteligentnych ubraniach itp. Technologią taką zainteresowane są koncerny Google i Apple – pierwszy z nich prowadzi inicjatywę Coral (związaną z wykrywaniem i przetwarzaniem obrazu), zaś drugi wykupił niedawno specjalizującą się w sztucznej inteligencji spółkę Xnor.ai (dostarczającą systemy Edge AI wykorzystywane w kamerach).

Firma ARM zapowiada dostarczenie projektów dwóch układów Edge AI: procesora Cortex-M55 i współpracującej z nim jednostki Ethos-U55. Ta druga ma być wykorzystywana w przypadkach, gdy nie wystarczy moc obliczeniowa procesora Cortex-M55.

Nowe układy nie są projektowane z myślą o zastosowaniu w urządzeniach takich jak smartfony albo tablety, lecz przeznaczone do współpracy z internetem rzeczy (IoT). Przedstawiciele firmy ARM jako przykład podają użycie procesorów w inteligentnych laskach dla niewidomych, rozpoznających przeszkody dzięki kamerom o 360-stopniowym polu widzenia i współpracujących z siecią elementów ostrzegających o niebezpieczeństwach, na które narażone są osoby niewidome i niedowidzące.

ARM jak zwykle nie zamierza samodzielnie wytwarzać chipów – firma specjalizuje się bowiem w opracowywaniu architektury układów, które licencjonuje później zewnętrznym producentom. Należy się zatem spodziewać, że pierwsze procesory konstruowane na bazie nowych projektów pojawią się nie wcześniej niż na początku 2021 roku.

fot. Gerd Altmann/Pixabay