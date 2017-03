ART AR-75 – uniwersalny uchwyt do większości TV

Płaski profil pozwala na montaż telewizora w odległości zaledwie 5,5 centymetra od ściany. Maksymalna odległość to z kolei aż 47 centymetrów. Ustawienie uchwytu można płynnie regulować w zakresie od -10 do +3 stopni w pionie i aż 120 stopni w poziomie. Co istotne, model ten pozwala na instalację także w rogu pomieszczenia.

AR-75 posiada blokadę zabezpieczającą telewizor przed zsunięciem, co jest gwarancją pełnego bezpieczeństwa. Wykonany jest z lakierowanego proszkowo metalu w uniwersalnym, czarnym kolorze. Dodatkowo został wyposażony w system prowadzenia i ukrywania kabli, co powinno zwiększyć estetykę.

Model ten jest kompatybilny z telewizorami o rozstawie otworów montażowych 200x200, 300x200, 300x300, 400x300 oraz 400x400. Ma wymiary 438x423x55-470 mm.

Sugerowana cena detaliczna wynosi 179 PLN brutto.