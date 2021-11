ASO, czyli pozycjonowanie aplikacji i gier mobilnych

Co to jest ASO?

App Store Optimization (App Store Optimization, ASO) to strategia, która poprawia widoczność aplikacji w sklepie z aplikacjami. Sklepy z aplikacjami oceniają każdą aplikację na podstawie różnych czynników. Używając z powodzeniem optymalnych słów kluczowych, przydatnych obrazów i zlokalizowanych opisów, możesz uzyskać wyższą pozycję w rankingu i zwiększyć liczbę pobrań dzięki tej widoczności) to strategia, która poprawia widoczność aplikacji w sklepie z aplikacjami. Sklepy z aplikacjami oceniają każdą aplikację na podstawie różnych czynników. Używając z powodzeniem optymalnych słów kluczowych, przydatnych obrazów i zlokalizowanych opisów, możesz uzyskać wyższą pozycję w rankingu i zwiększyć liczbę pobrań dzięki tej widoczności.

ASO jest często porównywane do SEO, ale to pierwsze dotyczy tylko funkcji wyszukiwania sklepu z aplikacjami i algorytmów rankingu. Istnieje kilka sposobów, w jakie SEO i ASO nakładają się na siebie. ASO jest w rzeczywistości wyszukiwarką zamkniętą. Podobnie jak SEO, opiera się na odpowiedniej indeksacji, wykrywalnej treści i manipulacji algorytmami rankingu App Store. Więcej na temat SEO możemy przeczytać na https://afterweb.pl/pozycjonowanie-stron/. Jeśli potrafimy skutecznie informować o zastosowaniach swojej aplikacji zarówno sklep, jak i potencjalnych użytkowników, istnieje ogromny potencjał zwiększenia zasięgu i liczby instalacji.

Jak ważne jest ASO dla naszej aplikacji

Optymalizacja App Store pomaga dotrzeć do odpowiednich odbiorców i promować wyjątkowe zalety aplikacji. ASO wysokiej jakości może znacznie zwiększyć liczbę instalacji, dzięki czemu jest cenne dla marketerów aplikacji. Ponadto są to instalacje organiczne, które często okazują się najbardziej wartościowe dla rankingu aplikacji (jest to sygnał że aplikacja jest użyteczna).

Zalety optymalizacji aplikacji

Aplikacja i potrzeby odbiorców z czasem nieuchronnie się zmienią, a sama optymalizacja aplikacji również powinna pójść w te ślady. To nie przypadek, że najwyżej oceniane aplikacje w App Store regularnie utrzymują i aktualizują swoją zawartość. Ich celem jest odzwierciedlenie opinii użytkowników w ich ASO i zapewnienie, że nowe funkcje czy aktualizacje są uwzględnione w opisie.

Innym sposobem, aby dowiedzieć się, jak poprawić swoją pozycję w rankingu, jest zbadanie praktyk aplikacji o najwyższej pozycji w odpowiedniej kategorii. Obserwując ASO konkurenta, możemy zoptymalizować odpowiednio treści, a nawet wyprzedzić konkurencję.

Jak działa Optymalizacja App Store

Po opracowaniu aplikacji i zapoznaniu się z podstawami marketingu aplikacji musimy zdecydować, gdzie chcemy opublikować swoją aplikację lub grę mobilną. Większość programistów wybiera App Store na iOS i Google Play na Androida. Możesz publikować na obu, jeśli zdecydujesz się opracować aplikację dla obu systemów operacyjnych. Oba sklepy mają ten sam cel: zapewniają użytkownikom platformę do wyszukiwania aplikacji lub gier i ich pobierania.

Jedna z głównych różnic między App Store a Google Play dotyczy aspektu publikowania

Zarówno Apple, jak i Google wdrożyły proces oceny aplikacji, aby zapewnić, że mają w swoich sklepach aplikacje wysokiej jakości. Jednak proces recenzji Apple trwa dłużej niż Google. Zawsze należy brać pod uwagę 3-dniowy bufor podczas wydawania nowej aplikacji lub aktualizacji. Po zatwierdzeniu aplikacja będzie dostępna w App Store i Google Play w ciągu 24 godzin.

Chociaż słowa kluczowe są niezbędne dla ASO w obu sklepach, są oceniane inaczej. Proces indeksowania w Google Play działa podobnie do wyszukiwarki Google. Oznacza to, że Google bierze pod uwagę wszystkie elementy tekstowe podczas indeksowania słów kluczowych Twojej aplikacji. Będziesz także chciał powtórzyć słowa kluczowe 3–5 razy we wszystkich polach, aby uszeregować dla nich.

Główne sposoby na ulepszenie ASO

W jaki sposób możesz wykorzystać ASO:

poprawa widoczności oraz wyróżnienie się w aplikacji,

widoczność docelowym użytkownikom,

zwiększenie pobrań aplikacji organicznych w zrównoważony sposób,

obniżenie kosztów pozyskiwania użytkowników i ciągły wzrost,

większe przychody z aplikacji i współczynniki konwersji,

dotarcie z aplikacją do odbiorców na całym świecie.



Krótka lista sposobów, w jaki możemy poprawić ranking aplikacji dzięki ASO:

używanie słów kluczowych w nazwie aplikacji,

uwzględnianie słów kluczowych w opisie aplikacji,

lokalizowanie treści,

korzystanie z odpowiednich podstawowych i dodatkowych kategorii aplikacji,

zrzuty ekranu i inne przydatne obrazy.

Odpowiednia nazwa aplikacji

Nazwa aplikacji jest tym, co każdy użytkownik widzi jako pierwszy. Dlatego ważne jest, aby mądrze wybrać nazwę. Warto upewnić się, że tytuł aplikacji jest odpowiedni dla aplikacji, łatwy do odczytania i niepowtarzalny. Jeśli tytuł jest atrakcyjny, ludzie go zapamiętają, co z kolei zwiększy wartość rozpoznawalności. Wybierając odpowiednią nazwę, warto wziąć pod uwagę liczbę znaków.

Opis aplikacji to kolejna ważna część metadanych aplikacji. Dostarcza użytkownikom informacji o tym, czym jest aplikacja i przedstawia przegląd jej głównych funkcji.

Opis aplikacji ma znaczenie nie tylko dla użytkowników, ale także dla algorytmu rankingu sklepów z aplikacjami. Jest to szczególnie ważne dla Google Play. Opis jest jednym z głównych obszarów, w których Google wyszukuje słowa kluczowe do rangi swoją aplikację.

Z drugiej strony Apple App Store udostępnia określone pole dla Twoich słów kluczowych. W niektórych przypadkach otrzymujemy je nawet od konkurencji i nazwy kategorii. W przeciwieństwie do Google Play, nie powinniśmy powtarzać słów kluczowych w żadnych polach dla aplikacji na iOS.

Jak znaleźć propozycje słów kluczowych

Celem jest tutaj ustalenie zestawu słów kluczowych, za pomocą którego chcesz znaleźć swoją aplikację. Pamiętaj, że słowo kluczowe to słowo lub wyrażenie, którego ludzie używają do wyszukiwania aplikacji w App Store i Google Play.

Podczas badania słów kluczowych zastanów się nad następującymi pytaniami:

jakie są główne cechy Twojej aplikacji lub gry?

jakie są synonimy opisujące cechy?

jak nazywają się podobne aplikacje?

jaka jest kategoria Twojej aplikacji?

jakich terminów ludzie często używają w tej kategorii?

Apple App Store i Google Play Store czynniki rankingowe

Sklepy Google Play i Apple App Store używają zaawansowanych algorytmów do sortowania wyników wyszukiwania. Dokładne informacje nie są dostępne, można jedynie wywnioskować czynniki wpływające na rankingi App Store.



Czynniki rankingowe Sklepu Google Play:

tytuł aplikacji,

krótki opis,

długi opis,

zakup w aplikacji,

ocena i recenzje,

aktualizacje,

pobieranie i zaangażowanie,

niektóre ukryte czynniki.



Czynniki rankingowe Apple App Store:

nazwa aplikacji,

URL aplikacji,

podtytuł aplikacji,

pole słowa kluczowego,

zakup w aplikacji,

ocena i recenzje,

aktualizacje,

pobieranie i zaangażowanie,

niektóre ukryte czynniki.

Wyszukiwanie właściwych słów kluczowych to ciągły proces, warto cyklicznie sprawdzać w jakiś sposób użytkownicy wyszukują danych aplikacji.

Jak użytkownicy znajdują i pobierają aplikacje mobilne?

Ludzie najczęściej szukają konkretnych aplikacji w sklepach o których wspomnieliśmy wcześniej – Google Play Store i Apple App Store. Aż 70% użytkowników mobilnych korzysta z wyszukiwania, aby znaleźć nowe aplikacje. Co więcej, 65% wszystkich pobrań następuje bezpośrednio po wyszukiwaniu. Wyraźnie widać, że wyszukiwanie w sklepie z aplikacjami jest najczęstszą metodą odkrywania nowych aplikacji.

Porównanie liczby pobrań według statystyk

Podsumowanie

Próbując prześcignąć konkurencję, nie warto jednak korzystać z niedozwolonych metod, które mogą doprowadzić do usunięcia aplikacji lub usunięcia konta Google Play lub w App Store. Ciemna strona ASO czyli Black Hat ASO – to praktyka nie tylko nieuczciwa, ale też ryzykowna. Manipulacja wynikami wyszukiwania w Google Play lub w App Store może skończyć się usunięciem aplikacji ze sklepu, jak i całkowitym zbanowaniem nieuczciwego dewelopera. Osiągnięcie szybkich wyników może być naprawdę kuszące, jednak Black Hat ASO niesie za sobą równie dużo ryzyka co i korzyści.

Optymalizacja App Store Optimization (ASO) jest podstawowym sposobem na zwiększenie widoczności aplikacji i gier mobilnych mobilnych w sklepie Google Play i App Store. Właściwie wykonanie działań może spowodować, że aplikacja mobilna zostanie zauważona przez większą ilość użytkowników. Główne platformy wciąż ewoluują – dotychczasowe metody pozycjonowania zmieniają się i powstają nowe. Programiści i marketerzy chcąc osiągnąć sukces, muszą nadążać za trendami i cały czas pracować nie tylko nad swoją aplikacją mobilną, ale także nad marketingiem aplikacji.

Materiał przygotowane przez Łukasza Buławskiego specjalistę SEO z firmy AFTERWEB.PL