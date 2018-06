ASUS - nowe produkty z serii TUF GAMING

TUF Gaming M5

Myszy są szczególnie podatne na fizyczne zużycie materiału i uszkodzenia, dlatego TUF Gaming M5 jest pokryta wytrzymałą farbą, która bez problemu przetrwa także intensywne użytkowanie. Przełączniki Omron pod przyciskami lewym i prawym również są gotowe do długotrwałego używania. Ich wytrzymałość została oceniona na 50 milionów kliknięć, co zapewnia niezawodność i responsywność wprowadzania poleceń przez wiele lat regularnej rozgrywki - nawet w grach MOBA, które wymagają bardzo intensywnego klikania. Wszystkie przyciski można zaprogramować do wykonywania określonych funkcji lub sekwencji makro za pomocą naszego oprogramowania Armoury II, które zapisuje ustawienia dla maksymalnie trzech profili, bezpośrednio w wewnętrznej pamięci myszy - dzięki czemu są one dostępne podczas gry na dowolnym komputerze.

Czujnik optyczny PAW3327 od firmy Pixart śledzi ruch na poziomie czułości do 6200 DPI, co zapewnia więcej niż wystarczającą czułość dla większości graczy, a nawet dla profesjonalnych zawodników. Funkcja ASUS Aura Sync dodaje konfigurowalne akcenty świetlne, które można łatwo dopasować do pozostałych elementów systemu, zapewniając sobie w ten sposób ostatni brakujący element na liście niezbędnego wyposażenia.

Klawiatura TUF Gaming K5

Klawiatury również są narażone na ogromne obciążenia, w tym np. na rozlanie na nich napoju. Klawiatura TUF Gaming K5 nie boi się jednak niewielkiej ilości cieczy. Jej odporna na wodę obudowa wytrzymuje nawet 60 ml płynu, dzięki czemu rozlanie napoju nie zrujnuje graczowi całego wieczoru.

Nasadki klawiszy są także pokryte trzema warstwami farby - o jedną więcej niż w przypadku typowych klawiatur, co znacznie zwiększa ich trwałość w codziennym użytkowaniu. Pod każdą nasadką znajdują się przełączniki typu Mech-Brane (mechaniczne-membranowe), w których zastosowano specjalny typ membrany, w celu zapewnienia wrażenia podobnego do używania w pełni mechanicznej klawiatury. Podświetlenie Aura Sync w pięciu strefach klawiszy udostępnia graczom całą gamę personalizowanych kolorów i efektów świetlnych, które można łatwo zsynchronizować z oświetleniem myszy M5. Podobnie jak w przypadku myszy M5, oprogramowanie Armoury II pozwala na dostosowanie funkcjonowania tej klawiatury poprzez tworzenie spersonalizowanych sekwencji makro oraz zapisywanie ich w zintegrowanej pamięci.

Zestaw słuchawkowy TUF Gaming H5

Zestaw słuchawkowy TUF Gaming H5 został zaprojektowany z myślą o wytrzymałości, stylu i komforcie użytkowania. Pałąk wykonany ze stali nierdzewnej oferuje odpowiednią wytrzymałość w najważniejszych strefach, zapewniając jednocześnie temu zestawowi wygląd sprzętu klasy premium. Lekka konstrukcja jest bardzo komfortowa podczas dłuższych sesji gamingowych.

Każda poduszka nauszna zawiera 50 milimetrowy przetwornik Essence, który jest wspomagany hermetycznie zamkniętą komorą dla poprawienia jakości dźwięku. Z lewej strony wystaje wyjmowany wysięgnik z mikrofonem analogowym umożliwiającym czatowanie ze swoją drużyną podczas rozgrywki. Dla pełnego zanurzenia w świecie gry, zintegrowany adapter USB umożliwia wykorzystanie wirtualnego dźwięku przestrzennego, który przeniesie gracza w sam środek akcji.

Najważniejsze zalety obudowy TUF Gaming GT501

Podczas gdy urządzenia peryferyjne TUF Gaming emanują stylem inspirowanym tematyką wojskową, obudowa GT501 oferuje stylistykę zbrojowni i stanowi tło dla komponentów. Wytrzymała stal jest dominującym elementem konstrukcji, a plastikowe elementy zastosowano jedynie w gniazdach panelu przedniego oraz na podstawie przedniej ściany obudowy. Szyba wykonana z przyciemnionego hartowanego szkła zapewnia stacji bojowej naprawdę dyskretną stylistykę oddziałów specjalnych, natomiast bawełniane uchwyty ogromnie ułatwiają przenoszenie komputera na imprezy typu LAN party.

Ponieważ śruby do montażu, które utrzymują szybę w pozycji, czasem mogą być fabrycznie zbyt mocno dokręcone, obudowa jest dostarczana z pomocną plakietką TUF Gaming, która oprócz świetnego wyglądu pełni również funkcję śrubokręta. Po otwarciu obudowy użytkownik ma zapewnione bogate opcje rozmieszczenia kabli oraz 30 milimetrowy otwór za płytą główną - do łatwego uporządkowania kabli wewnątrz obudowy. Dostępna jest nawet przestrzeń na przejrzyste rozmieszczenie taśm RGB.

Wydajne chłodzenie jest jednym z najważniejszych czynników służących utrzymaniu szczytowej wydajności gamingowej, dlatego obudowa GT501 posiada mnóstwo miejsca na wentylatory i radiatory. Jest ona fabrycznie wyposażona w trzy wentylatory PWM 140 mm o wysokim przepływie powietrza, które idealnie współpracują z inteligentnym sterowaniem układem chłodzenia oferowanym przez płyty główne z serii TUF Gaming. Dostępne są dodatkowe uchwyty na trzy wentylatory na górze obudowy oraz trzy kolejne z przodu - przy czym obie strefy obsługują radiatory z dwoma wentylatorami, o długości 280 mm oraz radiatory z trzema wentylatorami, o maksymalnej długości 360 mm. Wyjmowane filtry przeciwpyłowe na panelach spodnim, przednim i górnym zapobiegają zasysaniu kurzu i innych nieczystości do wnętrza obudowy.

Komponenty oferowane w ramach TUF Gaming Alliance

Pod znakiem TUF Gaming Alliance oferowana jest cała gama komponentów produkowanych przez firmy o podobnym ukierunkowaniu. Naszym celem było zachowanie estetycznej spójności wśród jeszcze szerszej gamy komponentów wymaganych do złożenia komputera. Aktualnie dostępne są pasujące moduły pamięci, układy chłodzenia, obudowy, a także jedna jednostka zasilająca, przy czym wkrótce dostępna będzie większa ilość sprzętu z każdej kategorii. Obecnie sprzedawane są już, albo są w przygotowaniu, produkty od najważniejszych i najpopularniejszych marek tej branży, w tym między innymi: Apacer, Ballistix, Cooler Master, Corsair, Deepcool, Enermax, G.Skill, GeIL, In Win, Scythe, Silver Stone, Team Group oraz XPG.

Nowe urządzenia peryferyjne TUF Gaming będą dostępne w Polsce od 3 kwartału 2018 r.