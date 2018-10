ASUS - router obsługujący najnowszy standard Wi-Fi

Wi-Fi w standardzie 802.11ax

Dzięki zastosowaniu najnowszego standardu Wi-Fi 802.11ax, router ASUS RT-AX88U obsługuje pasmo 160 MHz oraz modulację 1024-QAM - dla zapewnienia ultraszybkiej łączności bezprzewodowej z prędkościami sięgającymi 600 Mb/s - 1148 Mb/s na paśmie 2,4 GHz oraz 4804 Mb/s na paśmie 5 Ghz - co jest wartością 2,3 razy szybszą od dwuzakresowych routerów pracujących w trybie 802.11ac 4x4. Oprócz zwiększenia prędkości połączeń bezprzewodowych, standard 802.11ax oferuje kilka innych ulepszeń i optymalizacji, których zadaniem jest dostosowanie wydajności do ogromnego wzrostu urządzeń łączących się z siecią, jaki odnotowano w ciągu ostatnich lat.

Router RT-AX88U jest wyposażony w rewolucyjne połączenie technologii OFDMA oraz MU-MIMO, które zapewnia nawet 4 razy lepszą wydajność sieci oraz wyższą liczbę połączonych urządzeń. Dzięki OFDMA kanał transmisji danych jest rozdzielany na mniejsze podkanały, dlatego dane transmitowane do różnych urządzeń mogą być łączone w pakiety. Takie rozwiązanie sprawia, że dostępna przepustowość jest optymalnie wykorzystywana. Polega to na tym, że jeden kanał może przesyłać dane do kilku urządzeń w tym samym czasie, co z kolei prowadzi do zwiększenia wydajności i redukcji latencji. Dzięki tym mniejszym podkanałom router RT-AX88U jest także w stanie zapewnić o 80% większy zasięg niż routery poprzedniej generacji.

Standard Wi-Fi 802.11ax pomaga także wydłużyć żywotność baterii podłączonych do sieci urządzeń. Nowa technologia o nazwie Target Wait Time (TWT) pozwala na planowanie transmisji, dzięki czemu połączone z siecią urządzenia mogą znajdować się w stanie uśpienia przez dłuższy czas, zapewniając w rezultacie nawet 7 razy dłuższy czas pracy baterii. Standard 802.11ax jest w pełni kompatybilny z poprzednimi generacjami norm Wi-Fi, dlatego użytkownicy mogą podłączyć do sieci bezprzewodowej dowolne urządzenie i cieszą się płynną obsługą sieci.

Elastyczny i wysokowydajny sprzęt

ASUS RT-AX88U jest wyposażony w osiem gigabitowych gniazd LAN dla zapewnienia maksymalnej elastyczności tym użytkownikom, którzy wymagają lub preferują połączenia przewodowe. Ponadto dwa gniazda USB umożliwiają podłączenie zewnętrznego dysku twardego lub drukarki w celu stworzenia rozwiązania typu NAS, bezprzewodowego systemu kopii bezpieczeństwa, czy też umożliwienia bezprzewodowego drukowania. Jedno z gniazd USB jest umieszczone z przodu dla większej wygody podczas podłączania urządzeń.

Aby sprostać coraz większej ilości danych przesyłanych przez większą liczbę połączonych z siecią urządzeń, jaką obsługuje standard 802.11ax, a także danych pochodzących z ośmiu gniazd LAN i dwóch gniazd USB, router RT-AX88U został wyposażony w 64-bitowy, czterordzeniowy procesor o częstotliwości taktowania 1,8 GHz, który zapewnia wystarczającą moc obliczeniową do płynnej obsługi nawet najbardziej obciążonych sieci.

Zaawansowane funkcje oprogramowania

ASUS RT-AX88U zapewnia podwójne przyspieszenie rozgrywki internetowej, oferując adaptacyjną regulację jakości usług (Adaptive QoS), która nadaje priorytetu pakietom z gier dla bardziej płynnej rozgrywki online, a ponadto technologię wtfast, wyszukującą najkrótszą trasę pomiędzy urządzeniem, na którym toczy się rozgrywka, a serwerem gry, aby zminimalizować w ten sposób ping i straty pakietów danych.

Obsługa technologii ASUS AiMesh umożliwia użytkownikom stworzenie systemu bezprzewodowej sieci typu mesh za pośrednictwem podłączania do swojej sieci innych routerów kompatybilnych z AiMesh. Dzięki temu można cieszyć się zasięgiem pokrywającym całą powierzchnię domu, płynnym roamingiem oraz zsynchronizowaną funkcjonalnością i scentralizowanym sterowaniem siecią.

W pakiecie z routerem RT-AX88U użytkownik otrzymuje również darmowy abonament funkcji AiProtection Pro na nieograniczony czas. Jest to funkcja bezpieczeństwa sieci o klasie komercyjnej, napędzana przez Trend Micro, która chroni wszystkie podłączone do sieci urządzenia, nawet te, na których nie można bezpośrednio zainstalować oprogramowania bezpieczeństwa, takie jak np. urządzenia IoT. AiProtection Pro regularnie, automatycznie aktualizuje swoją bibliotekę sygnatur bezpieczeństwa, pobierając je z bazy danych Trend Micro - w celu zapewnienia, że bezpieczeństwo Twojej sieci zawsze będzie opierało się na aktualnym poziomie wiedzy.

Dostępność i ceny

ASUS RT-AX88U będzie dostępny w sprzedaży na polskim rynku już na przełomie października i listopada 2018 roku.