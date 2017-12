ASUS ROG G703 – gamingowy laptop dla wymagających

ASUS ROG G703 oferuje potężną moc, łącząc niesamowicie responsywny ekran z fabrycznie podkręconym procesorem Intel Core i7 i kartą graficzną NVIDIA GeForce GTX 1080, dla zapewnienia najwyższej wydajności w czasie gry. Jego nowatorski system Anti-Dust Cooling (ADC) zapewnia efektywne i wysokowydajne chłodzenie systemu, podczas gdy zintegrowana funkcja Xbox Wireless obsługuje jednocześnie nawet osiem kontrolerów konsoli Xbox One bez konieczności użycia zewnętrznego koncentratora USB. Laptop G703 to wynik prac zespołu inżynierów ROG w celu zapewnienia najlepszych wrażeń z gry, dzięki czemu na pewno spełni on wymagania najbardziej hardcorowych graczy.

Podkręcona moc

Dzięki swojemu innowacyjnemu i opatentowanemu systemowi Anti-Dust Cooling (ADC), układ chłodzenia G703 powinien sprostać wysokim wymaganiom podkręconego systemu. Laptop G703 jest napędzany fabrycznie podkręconym procesorem Intel Core i7-7820HK, który od razu po uruchomieniu jest w stanie osiągnąć prędkość rzędu nawet 4,3 GHz - co stanowi wzrost wydajności o ponad 10% w porównaniu do prędkości bazowej. Podkręcana karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1080 może osiągnąć maksymalną częstotliwość taktowania rzędu nawet 1974 MHz dla zapewnienia wysokiej wydajności grafiki, podczas gdy zarówno 8 GB GDDR5X VRAM, jak i 64 GB DDR4 DRAM można podkręcić odpowiednio do 10,3 GHz (efektywnie) oraz 2800 MHz. G703 oferuje również kompatybilność plug-and-play z wiodącymi na rynku zestawami do VR, umożliwiając całkowite zanurzenie się w światach rozgrywki w wirtualnej rzeczywistości. Dodatkowo G703 jest wyposażony w dwa gniazda PCIe, z których każde może w maksymalnej konfiguracji obsługiwać dysk 256 GB NVMe PCIe 3.0 x4 SSD. Istnieje także możliwość skonfigurowania macierzy RAID 0 z dysków SSD, dla uzyskania dostępu do danych z szybkością błyskawicy.

Anti-Dust Cooling

G703 jest wyposażony w innowacyjny system Anti-Dust Cooling (ADC), który umożliwia samoczynne czyszczenie laptopa ze szkodliwych pyłków kurzu i innych drobnych zanieczyszczeń. Kurz, zanieczyszczenia i inne drobne pyłki są usuwane z obudowy przez dwa dedykowane tunele, co zapobiega gromadzeniu się brudu na żebrach radiatora i prowadzi do zwiększenia stabilności i wydłużenia żywotności systemu. Dwa wydajne wentylatory 12 V typu dual-outlet kierują powietrze przez wąskie żebra radiatora i obracają się o 20% szybciej, zapewniając o 42,5% lepszy przepływ powietrza w porównaniu do standardowych wentylatorów o napięciu 5 V. Cztery wyloty powietrza pomagają utrzymać niską temperaturę i zachować wysoką prędkość taktowania GPU podczas intensywnych sesji gamingowych. Żebra chłodzące mierzą zaledwie 0,1 mm grubości - czyli o połowę mniej niż standardowe rozwiązania. Tak wąskie żebra radiatora umożliwiły inżynierom ROG zastosowanie większej ilości żeber, aby o 16% zwiększyć powierzchnię wydalającą ciepło, pozostawiając przy tym duży odstęp pomiędzy żebrami dla redukcji oporu powietrza o 7%. Dzięki wyjątkowej architekturze rurek cieplnych możliwe jest nie tylko oddzielne chłodzenie CPU i GPU w celu uniknięcia dławienia się systemu (thermal throttling), ale również temperatura komponentów zasilania chipsetu jest utrzymywana poniżej 80°C - co zwiększa stabilność całego systemu i wydłuża żywotność wszystkich komponentów. Gracze mogą również regulować prędkość wentylatorów za pośrednictwem aplikacji ROG Gaming Center, dla zminimalizowania poziomu hałasu oraz redukcji poboru energii. Użytkownicy mogą przyspieszyć pracę wentylatorów podczas wymagających pod względem grafiki maratonów growych, a następnie znowu nieco je spowolnić w czasie wykonywania mniej wymagających zadań.

Indywidualne podświetlenie klawiszy

G703 został wyposażony w klawiaturę gamingową z 2,5-milimetrowym skokiem klawiszy, a także 0,3-milimetrowym zakrzywieniem nasadek klawiszy, co zwiększa komfort użytkowania, podczas gdy funkcja N-key rollover i technologia anti-ghosting zapewniają, że każde naciśnięcie klawisza zostanie prawidłowo zinterpretowane, nawet gdy wciśniętych zostanie kilka klawiszy jednocześnie. Klawiatura jest także wyposażona w zaakcentowane klawisze WASD, wytrzymałą i antypoślizgową powierzchnią na dłonie, a także dedykowane klawisze skrótu do aplikacji Xbox Live, ROG Aura, ROG Gaming Center i XSplit Gamecaster. Technologia podświetlenia ASUS Aura RGB zapewnia graczom swobodę personalizacji efektów świetlnych dla każdego klawisza z osobna oraz w 4 strefach obudowy, wybierając przy tym z szerokiej gamy kolorów.

Wiele opcji połączeń

Laptop G703 jest wyposażony w najnowsze i najszybsze technologie połączeń z wyświetlaczami - Thunderbolt 3, Mini DisplayPort 1.4 oraz HDMI 2.0. Złącze Thunderbolt 3 umożliwia przesyłanie danych z prędkością sięgającą 40 Gbps - czyli cztery razy wyższą od przepustowości gniazd USB 3.1. Wszystkie te gniazda obsługują sygnał wyjściowy o parametrach 4K UHD przy częstotliwości 60 Hz, dzięki czemu istnieje możliwość jednoczesnego podłączenia do G703 nawet trzech zewnętrznych monitorów. Laptop G703 jest także wyposażony w cztery gniazda USB 3.0, co pozwala graczom na jednoczesne podłączenie swojego zestawu do VR, kontrolerów oraz innych urządzeń peryferyjnych.

Wysokiej jakości dźwięk w grach

Na pokładzie G703 znalazł się przetwornik cyfrowo-analogowy ESS Sabre DAC, zapewniający sygnał wyjściowy o parametrach 32-bity/384 kHz, uzyskując częstotliwość próbkowania o jakości osiem razy lepszej niż płyta CD. Sonic Studio III ma możliwość symulacji sygnału z dźwiękiem przestrzennym 7.1, który zapewnia dźwięk 3D na zwykłych słuchawkach stereofonicznych. Dwa głośniki wysokotonowe umieszczone u podstawy ekranu kanalizują fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości prosto w kierunku użytkownika, podczas gdy dwa duże, pełnozakresowe głośniki w obudowie odbijają dźwięk od stołu, dodając mu więcej przestrzeni i głębi. Ponadto technologia inteligentnego wzmacniacza chroni głośniki, jednocześnie zwiększając głośność podczas rozgrywki o 200% z lepszym zakresem dynamiki i poprawionym basem.

ASUS ROG G703 jest dostępny w sugerowanej cenie detalicznej od 16 999 zł.