ASUS RoG Strix GL702ZC - moc ośmiu rdzeni

Dzięki współpracy między ROG i AMD, Strix GL702ZC jest pierwszym na świecie laptopem gamingowym zasilanym przez procesor AMD Ryzen 7 1700. Procesor ten ma osiem rdzeni i 16 wątków oraz osiąga maksymalną prędkość taktowania 3,7 GHz, co zapewnia użytkownikom wydajność wymaganą do gry w najwyższych detalach czy efektywnej pracy z plikami multimedialnymi. Strix GL702ZC wyposażony jest w karty graficzne AMD Radeon RX580 z 4GB pamięci DDR5 VRAM dla spełnienia wymagań najbardziej obciążających grafikę gier i aplikacji obsługujących wirtualną rzeczywistość (VR).

Technologia AMD FreeSync



Strix GL702ZC może pochwalić się 17,3-calowym ekranem Full HD z matrycą IPS z szerokim polem widzenia 178° oraz AMD FreeSync. Technologia ta synchronizuje częstotliwość odświeżania wyświetlacza z kartą graficzną, by zapobiec zawieszaniu się komputera, zminimalizować migotanie klatek oraz wyeliminować rwanie obrazu (tearing) dla najlepszych efektów wizualnych podczas grania. Strix GL702ZC współpracuje także z zewnętrznymi monitorami kompatybilnymi z FreeSync podłączanymi przez porty DisplayPort lub HDMI.

Ponadto technologia optymalizacji obrazu ASUS Splendid oddaje użytkownikowi cztery tryby wyświetlania do wyboru, które można włączyć za pomocą jednego kliknięcia. Tryb Normal jest idealny do codziennych zadań, Vivid optymalizuje kontrast, zapewniając wyświetlanie wspaniałych zdjęć i filmów, tryb Eye Care minimalizuje z kolei poziomy niebieskiego światła, aby zmniejszyć napięcie oka. Natomiast tryb Manual umożliwia dostosowanie kolorów do własnych preferencji.

Design

Na wyposażeniu Strix GL702ZC znajdziemy oprogramowanie ROG Gaming Center, które pozwala graczom uruchamiać liczne aplikacje ROG i uzyskiwać dostęp do menu ustawień. Działa ze zintegrowanymi aplikacjami, w tym z ROG GameFirst IV, XSplit Gamecaster oraz z technologią optymalizacji obrazu ASUS Splendid. Podświetlana klawiatura ma technologię anti-ghosting, która zapewnia natychmiastowe i prawidłowe interpretowanie wszystkich naciśnięć klawiszy, nawet jeśli 30 klawiszy zostanie naciśniętych jednocześnie,

Dostępność i ceny



ASUS ROG Strix GL702ZC dostępny jest w sieci X-KOM w sugerowanej cenie detalicznej od 5999 zł.