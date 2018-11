ASUS VivoBook S13 z ekranem NanoEdge

Ulepszony ekran NanoEdge

VivoBook S13 to pierwszy laptop marki ASUS wyposażony w nowy ekran NanoEdge. Posiada on wyjątkowo wąską ramkę na górze i po bokach, o szerokości zaledwie 4,3 mm. Takie rozwiązanie zapewnia stosunek wielkości ekranu do obudowy na poziomie 89% - dla niesamowitej immersji oferowanej teraz w jeszcze bardziej kompaktowej konstrukcji. Dysponując smukłym profilem, VivoBook S13 jest jednym z najmniejszych laptopów 13,3-calowych na rynku. Dzięki zastosowaniu konstrukcji NanoEdge inżynierom ASUS udało się zmieścić 13-calowy wyświetlacz w obudowie rozmiarów standardowego laptopa 11-calowego. Panel o rozdzielczości FHD oferuje technologię szerokoekranową oraz wspaniałe odwzorowanie kolorów dla zapewnienia realistycznych efektów wizualnych, nawet podczas oglądania z bardzo ostrego kąta. W celu dopełnienia wrażeń audiowizualnych, laptopa VivoBook S13 wyposażono w technologię ASUS SonicMaster, która gwarantuje wysokiej jakości dźwięk.

Niewielki i wydajny

W maksymalnej konfiguracji VivoBook S13 jest wyposażony w procesor Intel Core i5, 8 GB pamięci RAM, dysk SSD o pojemności 256 GB oraz kartę graficzną Intel UHD Graphics 620. Dwuzakresowe połączenie Wi-Fi 802.11ac zapewnia prędkości transferu danych rzędu nawet 867 Mb/s - czyli 6 razy wyższe niż w standardzie 802.11n - do płynnego strumieniowania wideo oraz niezakłóconego surfowania w Internecie. Ponadto laptop VivoBook S13 dysponuje również technologią Bluetooth 4.2.

Połączenie stylu i ergonomicznej konstrukcji

VivoBook S13 charakteryzuje się bardzo kompaktowymi wymiarami i jest jednym z najmniejszych na świecie laptopów 13-calowych. Mierzy on jedynie 305,8 x 196,3 x 17,9 mm, a jego łączna waga wynosi tylko 1,2 kg. Jest on wyposażony w aluminiową konstrukcję i jest dostępny w dwóch atrakcyjnych opcjach kolorystycznych: Icicle Gold oraz Rose Gold.

Dla zapewnienia większego komfortu podczas pisania, laptop VivoBook S13 został wyposażony w nowatorski zawias ErgoLift. Ten wyjątkowy mechanizm automatycznie unosi klawiaturę pod katem 2,5°, kiedy pokrywa laptopa jest otwarta, w celu zapewnienia użytkownikowi wrażeń podobnych do pisania na klawiaturze desktopowej. Zawias ten tworzy również dodatkową przestrzeń wentylacyjną, poprawiając cyrkulację powietrza wokół dolnej części obudowy - dla lepszej wydajności chłodzenia.

Podwyższony komfort

VivoBook S13 został wyposażony w czytnik linii papilarnych umożliwiający logowanie jednym dotknięciem za pośrednictwem funkcji Windows Hello. Logowanie do systemu nigdy jeszcze nie było łatwiejsze i bezpieczniejsze. Posiada on również pełnowymiarową, podświetloną klawiaturę, która idealnie nadaje się do użytkowania w miejscach o słabym oświetleniu. Klawiatura charakteryzuje się jednoczęściową, ergonomiczną i solidną konstrukcją oraz skokiem klawisza na poziomie 1,4 mm dla wysokiego komfortu pisania.

Na wyposażeniu VivoBooka S13 znajdują się liczne możliwości łączności, w tym USB Type-C (USB-C), USB 3.1 Gen 1 Type-A oraz USB 2.0, wyjście HDMI, jak również czytnik kart microSD. Takie wyposażenie umożliwia wygodne podłączanie różnych nowoczesnych urządzeń peryferyjnych, monitorów i projektorów. Wszystkie modele VivoBook są wyposażone w wysokiej jakości baterie o czasie działania sięgającym 12 godzin do korzystania z komputera przez cały dzień, a także odznaczające się 3 razy dłuższą żywotnością niż standardowe baterie litowo-jonowe. Technologia szybkiego ładowania umożliwia użytkownikom naładowanie baterii do 60% w ciągu zaledwie 49 minut. Zintegrowana technologia ASUS Battery Health Charging sprawia również, że ładowanie jest bezpieczniejsze, oferując środki służące zmniejszeniu szybkości rozprężenia akumulatora podczas ładowania, co pomaga zachować baterię w dobrym stanie.