ASUS ZenFone 3 Max - 12 aplikacji, które musisz mieć

WhatsApp

W kwestii komunikatorów każdy ma własne preferencje i dobiera aplikację pod własne preferencje. WhatsApp jest jedną z najbardziej uniwersalnych aplikacji - pozwala na przesyłanie wiadomości tekstowych, zdjęć, filmów, dokumentów, wiadomości głosowych oraz prowadzenie rozmów telefonicznych. WhatsApp powinien być jedną z pierwszych aplikacji, które zainstalujecie na ZenFone 3 Max ZC553KL.

Pixlr

Coraz więcej osób zdjęcia wykonuje i publikuje w sieci tylko z wykorzystaniem oryginalnej aplikacji fotograficznej dołączonej przez producenta. Po zakupie ASUS-a ZenFone 3 Max ZC553KL nie będziecie chcieli przestać pstrykać fotki, bo smartfon ma bardzo dobry aparat. Ale od czasu do czasu zawsze przyda się jakieś wsparcie. Na rynku aplikacji fotograficznych konkurencja jest gigantyczna, ale największe pole do popisu daje Pixlr - zarówno amatorom, jak i zaawansowanym smartfonowym fotografom.

Yanosik

Jeżeli jesteś kierowcą, musisz zainstalować na smartfonie aplikację Yanosik. To popularny w naszym kraju komunikator używany przez osoby poruszające się po polskich drogach. Znajdziemy w nim informacje w czasie rzeczywistym o utrudnieniach ruchu, wypadkach, kontrolach prędkości, fotoradarach i zdarzeniach istotnych dla każdego kierowcy. Dzięki temu, będziemy wiedzieli, kiedy użyć wbudowanego w ZenFone 3 Max głośnika i zadzwonić do kolegi, a kiedy skupić się na prowadzeniu.

JakDojadę

Jeżeli nie jesteście kierowcami, a przemieszczacie się komunikacją miejską, koniecznie powinniście zaopatrzyć się w aplikację JakDojadę. Jest to bezsprzecznie najlepszy program zawierający wyszukiwarkę połączeń, aktualne rozkłady jazdy czy możliwość zaplanowania trasy. W niektórych miastach w aplikacji jest nawet dostępne wskazanie rzeczywistego położenia pojazdów.





Facebook

Wciąż jeszcze nie jest standardem, by smartfony wyciągnięte z pudełka miały zainstalowanego na pokładzie Facebooka. To błąd, bo niewątpliwie jest to jeden z pierwszych programów, które pobierzecie na telefon. Największy i najpopularniejszy serwis społecznościowy na świecie dostępny pod jednym palcem.

Tłumacz Google

Tłumacz Google to niezwykle uniwersalne narzędzie, niezbędne dla każdego podróżnika. Dzięki niemu będziemy w stanie przetłumaczyć napisy na tabliczkach informacyjnych czy treść artykułu we właśnie czytanej zagranicznej gazecie. Możliwości Tłumacza Google jest coraz więcej i nawet lingwiści wiedzą, że to ważny kompan wszelkich wypraw.

MiniMovie Video Maker



MiniMove to bardzo dobra aplikacja do edycji materiałów wideo. Pozwala ona na złączenie kilku zdjęć w wideo. Pozwala to na niemalże nieograniczoną zabawę własną wyobraźnią. To nie wszystko - jako tło do zmontowanego materiału wideo można dodać własny podkład muzyczny, czyniąc go jeszcze bardziej profesjonalnym. Tę aplikację znajdziemy w smartfonach serii ZenFone jako część oprogramowania ZenUI 3.0. Pozostali użytkownicy mogą ją pograć ze sklepu Google Play.









Authy

Dzisiaj praktycznie każdy jest zagrożony kradzieżą prywatnych danych. Dlatego bezsprzecznie każdy internauta, niezależnie od typu urządzenia, powinien zabezpieczyć swoje zdane. Najlepszym sposobem na to jest weryfikacja dwuetapowa (2FA), ale nie zawsze można z niej skorzystać. Aplikacja Authy działa jak narzędzie autoryzujące w każdej usłudze, która wspiera 2FA. Aplikacja wygeneruje kody, które posłużą do zalogowania na konto Google, Dropboxa, itd. Aplikacja Authy jest wyjątkowa, bo synchronizuje tokeny zakodowanej autoryzacji na wszystkich dostępnych urządzeniach.

Focus

Focus to aplikacja do przeglądania i zarządzania zdjęciami dostępnymi na smartfonie (a tych będzie sporo, bo 32 GB przestrzeni dyskowej ZenFone 3 Max możemy rozszerzyć dzięki karcie microSD). Focus ma minimalistyczny design, wyświetla obrazy w swoich folderach oraz ma bardzo dobry system znakowania, który ułatwi odnalezienie konkretnych ujęć. Co więcej, aplikacja umożliwia schowanie wybranych zdjęć przed wzrokiem ciekawskich (potrzebny odcisk naszego palca).

Evernote





Evernote to aplikacja skierowana do osób, które przechowują wiele notatek na różnych urządzeniach. Aplikacja umożliwia wykonywanie notatek, zdjęć, list rzeczy do zrobienia i ich synchronizację z serwerem zewnętrzny. Logując się na własne konto na każdym sprzęcie, otrzymujemy dostęp do prywatnych danych różnej treści. Zapisane w ten sposób notatki można umieszczać na Facebooku czy Twitterze.

Mobile Manager



Mobile Manager to świetna aplikacja pozwalająca utrzymać porządek na swoim smartfonie. Z Mobile Manager można łatwo kontrolować zużycie energii, zwolnić zajmowaną pamięć telefonu, a także zarządzać aplikacjami i danymi, pozbywając się tych rzadko używanych. Używając App Lock wbudowanej w Mobile Manager każdy może zabezpieczyć dane na telefonie zapobiegając ich niewłaściwemu użyciu. Tę aplikację znajdziemy w smartfonach serii ZenFone jako część oprogramowania ZenUI 3.0. Pozostali użytkownicy mogą ją pograć ze sklepu Google Play.



Livescore

Mimo, że aplikacja Livescore znalazła się na końcu listy programów niezbędnych do zainstalowania na smartfonie ZenFone 3 Max, to prawdopodobnie będzie jedną z pierwszych, które pobierzecie. Oczywiście, o ile jesteście fanami piłki nożnej. Aplikacja zawiera wyniki wszystkich najważniejszych lig piłkarskich świata (i tych mniej ważnych), podgląd do meczów zaplanowanych na najbliższe dni, możliwość dodania ulubionych lig czy poszczególnych spotkań. To jeden z tych programów, w których można spędzić długie godziny na analizie poszczególnych statystyk meczu.