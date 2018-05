ASUS ZenFone 5 dostępny w przedsprzedaży

ZenFone 5 jest napędzany przez najnowszy, wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 636 - zaawansowany ośmiordzeniowy układ typu system-on-a-chip (SoC) stworzony w 14-nanometrowym procesie produkcyjnym i wspierany przez 4 GB pamięci RAM. Gwarantuje on zdolność do wykorzystywania możliwości sztucznej inteligencji.

Dodatkowo przy zakupie smartfona w okresie przedsprzedaży, ASUS dodaje gratisy w postaci powerbanka ASUS ZenPower Pro o pojemności 10050 mAh z opcją szybkiego ładowania, sylikonowe etui na smartfona oraz kartę podarunkową o wartości 50 zł do wykorzystania w sklepach RTV Euro AGD. Łączna wartość dodatków wynosi ponad 200 zł.

Inteligentne systemy z podwójnym aparatem zastosowane w ZenFone 5 korzystają z flagowego sensora Sony IMX363 oraz z obiektywu z szeroką przesłoną f/1.8. Dodatkowy aparat z szerokokątnym obiektywem 120° umożliwia uchwycenie szerszych krajobrazów i wygodniejsze fotografowanie w zamkniętych pomieszczeniach.

Dla naprawdę inteligentnego fotografowania, system aparatów wykorzystuje zaawansowane algorytmy AI oraz analizy danych typu big data, dzięki czemu ZenFone 5 nieustannie się rozwija w celu ciągłej poprawy jakości zdjęć. Portal DxOMark ocenił fotograficzne możliwości ZenFone'a 5 na 93 punkty.

6,2-calowy telefon oferuje obudowę rozmiarów większości standardowych konstrukcji 5,5-calowych. Ekran Full HD+, oferujący stosunek wielkości ekranu do obudowy na poziomie 90 proc., oraz chroniony powłoką z zakrzywionego szkła Corning Gorilla 2.5D, robi świetne wrażenie. Zapewnia on też 100 proc. pokrycie przestrzeni kolorów DCI-P3 gwarantując doskonałą jakość odtwarzanych materiałów wideo oraz obrazów.

ZenFone 5 został wyposażony w dwa pięciomagnesowe głośniki stereo. Są one napędzane podwójnymi, inteligentnymi wzmacniaczami, które gwarantują maksymalną głośność, a jednocześnie chronią przed uszkodzeniami. Telefon obsługuje pliki dźwiękowe Hi-Res zakodowane z częstotliwością próbkowania do 24 bitów / 192 kHz - co zapewnia 4 razy lepszą jakość niż w przypadku płyt CD.

Aby użytkownicy mogli cieszyć się lepszymi wrażeniami dźwiękowymi zaraz po wyjęciu telefonu z pudełka, w zestawie ze smartfonem znajdziemy wysokiej jakości douszne słuchawki, również obsługujące dźwięk Hi-Res. ZenFone 5 jest także kompatybilny z technologią DTS Headphone:X dla odtwarzania 7.1-kanałowego wirtualnego dźwięku przestrzennego za pośrednictwem słuchawek, co zapewnia naprawdę wciągające wrażenia podczas oglądania filmów lub grania w gry.

ASUS ZenFone 5 dostępny jest w przedsprzedaży w cenie 1699 zł.