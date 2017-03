ASUS oraz ROG prezentują płyty główne z serii AMD AM4

Do rodziny najnowszych płyt ASUS należą: ROG Crosshair VI Hero, ASUS Prime X370-Pro, B350-Plus oraz B350M-A, wszystkie napakowane technologiami, które umożliwią użytkownikom osiągnięcie odpowiedniej równowagi między przetaktowaniem a chłodzeniem w celu wyciągnięcia jak najlepszych osiągów z nowych, potężnych procesorów AMD.

Najważniejsze informacje

Płyty główne ASUS z gniazdem AM4 dla procesorów AMD Ryzen zaprojektowane do grania, przetaktowywania, chłodzenia wodnego, użytku profesjonalnego i tworzenia własnych zestawów

Najlepsze w swojej kategorie możliwości przetaktowywania oraz doskonały projekt sprawiają, że Crosshair VI Hero pozwala podkręcić pamięci RAM nawet do 3200MHz

Sprzęt wypełniony jest technologią wspierającą wydajność, włączając w to 5-Way Optimization, Fan Xpert 4, wykrywanie temperatury karty graficznej, Pro Clock oraz T-Topology trzeciej generacji

Najnowsze płyty główne ASUS oraz ROG z gniazdami AM4 zapewniają także możliwość personalizacji i dostosowania. Wśród narzędzi do personalizacji znajduje się ASUS Aura Sync, pierwsza na świecie technologia umożliwiająca synchronizację oświetlenia RGB płyty głównej z urządzeniami współpracującymi oraz projekt dostosowany do wydruków 3D, co sprawia, że użytkownicy mogą drukować swoje własne elementy, aby poprawić zarówno estetykę jak i osiągi urządzenia.

Dostępność i ceny

ASUS Prime X370-Pro, B350-Plus, B350M-A i ROG Crosshair VI Hero są dostępne w sprzedaży na terenie Polski. Orientacyjna cena ASUS Prime X370-Pro to 719,00 pln, ASUS Prime B350-Plus to 449,00, ASUS Prime B350M-A to 389,00 natomiast orientacyjna cena ASUS ROG Crosshair VI Hero to 1159,00 pln.